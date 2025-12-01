कभी सोचा है बीयर बोतल के ढक्कन में 21 Ridges ही क्यों होते हैं? वजह जान बनाने वाले को करेंगे सलाम

विलियम पेंटर का जन्म 20 नवंबर, 1838 को आयरलैंड में हुआ था। वह बेहतर मौकों की तलाश में अमेरिका आए और बाल्टीमोर को अपना ठिकाना बनाया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें एक कंपनी में फोरमैन की नौकरी मिल गई। विलियम को क्राउन कॉर्क बोतल कैप और ओपनर के आविष्कार के लिए पहचान मिली। उन्होंने कांच की बोतलों के लिए यूनिवर्सल कैप बनाने के लिए मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम शुरू किया और 1892 में क्राउन कॉर्क एंड सील कंपनी की शुरुआत की। विलियम का आविष्कार आज भी ग्राहकों तक फ्रेश एवं फिज़ी बीयर पहुंचाने में कंपनियों की मदद कर रहा है। विलियम का जुलाई, 1906 में निधन हो गया था।