कारोबार

कभी सोचा है बीयर बोतल के ढक्कन में 21 Ridges ही क्यों होते हैं? वजह जान बनाने वाले को करेंगे सलाम

Why 21 Teeth on Bottle Caps: बीयर की बोतल के ढक्कन पर पूरे 21 रिजेस होते हैं और इसे केवल ऐसे ही नहीं बनाया जाता है, इसके पीछे बाकायदा साइंस है।

2 min read
भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Dec 01, 2025

Beer Bottle Cap 21 Ridges Science

अगली बार जब आप बीयर बोतल हाथ में उठाएं, तो उसके ढक्कन पर रिजेस को ध्यान से देखिएगा। (PC: AI)

Beer Bottle Cap Ridges: क्या आपने बीयर की बोतल खोलते वक्त उसके ढक्कन को गौर से देखा है? यदि नहीं, तो इस बार ऐसा करके देखिएगा। आप पाएंगे कि ढक्कन पर 21 रिजेस (Ridges), सामान्य भाषा में कहें तो उभार हैं। यह 20 हो सकते था या फिर 22 भी, लेकिन यह पूरे 21 हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं।

किसने किया आविष्कार?

बीयर की बोतल के ढक्कन पर यह 21-रिज वाला पैटर्न दशकों पुराना है। एक डिजिटल क्रिएटर ने इंस्टाग्राम पर इस बारे में एक दिलचस्प स्टोरी शेयर की है। 1892 में अमेरिकी इंजीनियर विलियम पेंटर (William Painter) ने इसे डिजाइन किया था और यह कोई संयोग नहीं है, इसके पीछे साइंस है। विलियम बाल्टीमोर स्थित क्राउन कॉर्क एंड सील कंपनी के फाउंडर भी थे।

क्यों किया आविष्कार?

दरअसल, विलियम पेंटर बीयर को फ्रेश और फिज़ी रखना चाहते थे। उनका मकसद था कि जब बीयर की बोतल खुले तो, पीने वाले को ताजगी का अहसास हो, न कि ऐसा लगे कि बीयर की 'आत्मा' निकल गई है। बीयर यदि सील टाइट तरीके से पैक नहीं है, तो वह फ्लैट हो जाती है और उसका टेस्ट पानी जैसा हो जाता है। बीयर के टेस्ट को बरकरार रखने और लीक की आशंका को खत्म करने के लिए विलियम ने कई प्रयोग किए।

इस तरह सेट हुआ 21

विलियम पेंटर ने ढक्कन पर रिज के अलग-अलग वर्जन आजमाए। जब वह रिज कम रखते तो बोतल लीक हो जाती और ज्यादा होने पर ढक्कन में दरार पड़ जाती। जब उन्होंने 21 रिज के साथ प्रयोग किया, तो सबकुछ एकदम सही रहा। कहने का मतलब है कि न सील लीक हुई और न ही ढक्कन में दरार आई। इसके बाद बीयर की बोतलों के ढक्कन 21 रिज के साथ तैयार होने लगे।

पहले होती थी ये परेशानी

विलियम ने पाया कि 21 रिज पर बोतल का ढक्कन कार्बोनेशन को पकड़ने के लिए काफी मज़बूत था और खुलने के लिहाज से काफी आसान। उनके इस आविष्कार ने बीयर कंपनियों की राह आसान कर दी। आज 130 साल बाद भी हर ब्रांड विलियम पेंटर के डिजाइन को अपना रहा है। 21 रिज का आविष्कार सामने आने से पहले बोतलों पर कॉक लगाकर उन्हें सील किया जाता था। लेकिन उसे खोलने में परेशानी होती थी और लीक की आशंका भी अधिक बनी रहती थी।

कौन हैं विलियम पेंटर?

विलियम पेंटर का जन्म 20 नवंबर, 1838 को आयरलैंड में हुआ था। वह बेहतर मौकों की तलाश में अमेरिका आए और बाल्टीमोर को अपना ठिकाना बनाया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें एक कंपनी में फोरमैन की नौकरी मिल गई। विलियम को क्राउन कॉर्क बोतल कैप और ओपनर के आविष्कार के लिए पहचान मिली। उन्होंने कांच की बोतलों के लिए यूनिवर्सल कैप बनाने के लिए मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम शुरू किया और 1892 में क्राउन कॉर्क एंड सील कंपनी की शुरुआत की। विलियम का आविष्कार आज भी ग्राहकों तक फ्रेश एवं फिज़ी बीयर पहुंचाने में कंपनियों की मदद कर रहा है। विलियम का जुलाई, 1906 में निधन हो गया था।

Published on:

01 Dec 2025 09:57 am

कारोबार

