झुनझुनवाला से लेकर केडिया तक… दिग्गजों के पोर्टफोलियो में हुआ बड़ा बदलाव, जानिए किसने, कहां लगाया पैसा

सबसे पहले जानते हैं कि दिवंगत निवेशक राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो (Jhunjhunwala Portfolio) में जुलाई से सितंबर (Q2) के दौरान क्या बदलाव हुए। एनडीटीवी प्रॉफिट के अनुसार, फेडरल बैंक में झुनझुनवाला की हिस्सेदारी बढ़ी है। 0.94% की बढ़ोतरी के बाद अब यह 2.45% हो गई है। इसी तरह, टाटा समूह की कंपनी टाइटन में उनकी हिस्सेदारी अब 5.3% है, इसमें 0.2% की वृद्धि हुई है। केनरा बैंक में झुनझुनवाला की कुल हिस्सेदारी 1.6 प्रतिशत है और दूसरी तिमाही में इसमें 0.1 का इजाफा हुआ है। बता दें कि राकेश झुनझुनवाला के निधन के बाद उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला उनका पोर्टफोलियो मैनेज करती हैं। रेखा खुद भी एक दिग्गज निवेशक हैं।