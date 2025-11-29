झुनझुनवाला से लेकर केडिया तक… दिग्गजों के पोर्टफोलियो में हुआ बड़ा बदलाव, जानिए किसने, कहां लगाया पैसा

दूसरी तिमाही के दौरान कुछ दिग्गज निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो मे बदलाव किया है। (PC: AI)
शेयर बाजार में निवेश करने वालों की नजर हमेशा बड़े खिलाड़ियों पर रहती है। दिग्गज निवेशक क्या खरीद रहे हैं या क्या बेच रहे हैं, यह उनके लिए बहुत मायने रखता है। जुलाई से सितंबर की अवधि इन दिग्गज निवेशकों के पोर्टफोलियो में बड़े बदलाव लेकर आई। इस दौरान, उन्होंने कई कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई, तो कुछ में उनका भरोसा कम नजर आया।
सबसे पहले जानते हैं कि दिवंगत निवेशक राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो (Jhunjhunwala Portfolio) में जुलाई से सितंबर (Q2) के दौरान क्या बदलाव हुए। एनडीटीवी प्रॉफिट के अनुसार, फेडरल बैंक में झुनझुनवाला की हिस्सेदारी बढ़ी है। 0.94% की बढ़ोतरी के बाद अब यह 2.45% हो गई है। इसी तरह, टाटा समूह की कंपनी टाइटन में उनकी हिस्सेदारी अब 5.3% है, इसमें 0.2% की वृद्धि हुई है। केनरा बैंक में झुनझुनवाला की कुल हिस्सेदारी 1.6 प्रतिशत है और दूसरी तिमाही में इसमें 0.1 का इजाफा हुआ है। बता दें कि राकेश झुनझुनवाला के निधन के बाद उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला उनका पोर्टफोलियो मैनेज करती हैं। रेखा खुद भी एक दिग्गज निवेशक हैं।
कैसा है स्टॉक्स का हाल: फेडरल बैंक का शेयर 257.70 रुपए के भाव पर उपलब्ध है। इस साल अब तक (YTD) इसने 28.52% की मजबूती हासिल की है। टाइटन पिछले सत्र में गिरावट के साथ 3,900 रुपए पर बंद हुआ था। जबकि इस साल अब तक यह 19.86% ऊपर चढ़ा है। केनरा बैंक का शेयर 151.50 रुपए के प्राइस पर मिल रहा है। इस साल अब तक इसने अपने निवेशकों को 50.93% का रिटर्न दिया है।
दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने ग्लोबल वेक्ट्रा हेलिकॉर्प पर अपना भरोसा बढ़ाया है। उन्होंने कंपनी में 1.9% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदकर कुल हिस्सेदारी को 4.9% कर लिया है। जबकि ओम इंफ्रा (0.5%) और अफोर्डेबल रोबोटिक (2.5%) में उन्होंने हिस्सेदारी घटाई है। दूसरी तिमाही में विजय केडिया के पोर्टफोलियो में दो नई कंपनियां शामिल हुई हैं। TechD साइबर सिक्योरिटी में उन्होंने 5.3% और यथार्थ हॉस्पिटल में 1% हिस्सेदारी खरीदी है।
कैसा है स्टॉक्स का हाल: ग्लोबल वेक्ट्रा हेलिकॉर्प पिछले सत्र में 201.01 रुपए पर बंद हुआ था। इस साल अब तक (YTD) यह 27.81% नीचे आया है। 109.40 रुपए के भाव पर मिल रहा ओम इंफ्रा इस साल अब तक 32 प्रतिशत से ज्यादा लुढ़का है। इसी तरह, 227.95 रुपए भाव वाला अफोर्डेबल रोबोटिक इस साल अब तक 65% से ज्यादा कमजोर हुआ है।
मधुसूदन केला (Madhusudan Kela) भी शेयर बाजार के बड़े खिलाड़ी हैं। सितंबर तिमाही में उनके पोर्टफोलियो में भी कुछ बदलाव देखने को मिले हैं। उन्होंने यूनिकॉमर्स सॉल्यूशंस में अपनी हिस्सेदारी 0.1% बढ़ाई है। जबकि प्रताप स्नैक्स में उनकी होल्डिंग में 0.1% की कमी दर्ज हुई है। अब इस कंपनी में केला की कुल हिस्सेदारी 4.6% रह गई है। वहीं, आशीष कचोलिया ने दूसरी तिमाही में कई नई कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। उन्होंने V-मार्क, प्रथम EPC प्रोजेक्ट्स, विक्रान इंजीनियरिंग, श्री रेफ्रिजरेशन्स और जैन रिसोर्स रीसाइक्लिंग में 1.1% से 3.4% तक हिस्सेदारी खरीदी है। उन्होंने मैन इंडस्ट्रीज में अपनी हिस्सेदारी 1% बढ़ाई है।
कैसा है स्टॉक्स का हाल: यूनिकॉमर्स सॉल्यूशंस का शेयर 127.89 रुपए के भाव पर मिल रहा है। इस साल अब तक (YTD) यह 26.32% नीचे आया है। प्रताप स्नैक्स पिछले सत्र में गिरावट के साथ 1,080 रुपए पर बंद हुआ था। इस साल अब तक यह 4.78% लुढ़का है। विक्रान इंजीनियरिंग का शेयर 106.31 रुपए के भाव पर उपलब्ध है। श्री रेफ्रिजरेशन्स 221.95 रुपए पर मिल रहा है। इस साल अब तक यह शेयर 26.54% चढ़ा है। मैन इंडस्ट्रीज का भाव 467.50 रुपए है। इस साल अब तक यह 42.84% चढ़ा है।
चेन्नई की मशहूर निवेशक डॉली खन्ना की बात करें, तो उन्होंने कई सेक्टर्स में अपना एक्सपोजर बढ़ाया है। उन्होंने कॉफी डे एंटरप्राइजेज में 0.6%, सदर्न पेट्रोकेम में 1.3%, प्रकाश इंडस्ट्रीज में 0.7%, मैंगलोर केमिकल्स और GHCL में 0.1% हिस्सेदारी बढ़ाई है।
कैसा है स्टॉक्स का हाल: कॉफी डे का शेयर पिछले सत्र में 36.37 रुपए पर बंद हुआ था। इस साल अब तक (YTD) इसमें 53.14% का उछाल आया है। सदर्न पेट्रोकेम का शेयर 84.26 रुपए पर चल रहा है। इस साल अब तक यह 11.96% चढ़ा है। प्रकाश इंडस्ट्रीज का शेयर 139.40 रुपए के भाव पर उपलब्ध है। इस साल अब तक यह 11.77% लुढ़का है। GHCL का शेयर 575 रुपए पर मिल रहा है और इस साल अब तक 22.14% नीचे आया है।
