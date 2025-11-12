Why Share Market Rise Today: शेयर मार्केट में आज क्यों देखा जा रहा जबरदस्त उछाल? इन 5 पॉइंट्स में समझिए इस तेजी का राज

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अगले कुछ दिनों में इंडिया-यूएस ट्रेड डील हो सकती है। इससे घरेलू बाजार में निवेशकों का सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ है। मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत पर लगाए गए टैरिफ “काफी हद तक” घटाए जाएंगे। यह बयान अमेरिका-भारत के बीच चल रहे व्यापार तनाव के कम होने का संकेत देता है। अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए टैरिफ के चलते इस साल जून से भारतीय शेयर बाजार सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था। वर्तमान में, अमेरिका भारतीय आयात पर 50% टैरिफ लगाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि डील होती है, तो टैरिफ 15-16% तक घट सकता है, जिससे वस्त्र, रत्न-आभूषण जैसे प्रभावित सेक्टर्स को बड़ा फायदा होगा और बाजार की धारणा भी मजबूत होगी।