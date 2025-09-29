8वें वेतन आयोग की आस में कर्मचारियों-पेंशनरों को करना पड़ेगा लंबा इंतजार?

महंगाई की गणना करने वाले एजी ऑफिस ब्रदरहुड प्रयागराज के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी बताते हैं कि अब तक न तो ToR जारी हुआ है और न ही सदस्यों की सूची सामने आई है। यानी प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई है। अगर आने वाले महीनों में आयोग का गठन होता है और रिपोर्ट तैयार करने में 2 साल का वक्त लगता है, तो वह 2027 तक बन पाएगी। इसके बाद केंद्रीय कैबिनेट को इसकी की समीक्षा, संशोधन और मंजूरी में अतिरिक्त समय लगेगा। ऐसे में 2028 तक ही इसका क्रियान्वयन हो सकता है। हालांकि, आयोग की सिफारिशें लागू होने पर उन्हें 1 जनवरी 2026 से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया जाएगा। यानी कर्मचारियों और पेंशनरों को बकाया का फायदा मिलेगा।