केंद्र सरकार में ट्रांसफर होने पर ग्रेच्युटी मिलेगी या नहीं? कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति

डॉ. सिंह ने कहा कि विभाग ने 12 फरवरी 2020 के आदेश में स्पष्ट किया था कि अगर कोई कर्मचारी स्वायत्त निकाय से NPS व्यवस्था के तहत केंद्र सरकार में आता है और उसने सही प्रक्रिया से इस्तीफा दिया है तो उसकी पिछली सेवा को केंद्र सरकार में ग्रेच्युटी के लिए जोड़ा जा सकता है। लेकिन यह तभी संभव है जब संबंधित स्वायत्त निकाय अपने कर्मचारियों को केंद्र सरकार जैसी ग्रेच्युटी सुविधा देता हो।