उद्योग जगत की बदल रही फिजा, पुरुष-प्रधान समझे जाने वाले सेक्टर्स में भी महिलाओं का बोलबाला, देखिए आंकड़े

महिला-नेतृत्व वाले व्यवसायों में यह वृद्धि डिजिटल अपनाने से जुड़ी है। आंकड़ों के मुताबिक, मार्च से नवंबर 2025 के बीच नए महिला-नेतृत्व वाले बिजनेस में 111% की बढ़ोतरी हुई है। यह संकेत देता है कि महिलाएं तेजी से फॉर्मलाइजेशन, डिजिटल पेमेंट और रेगुलेटेड बिजनेस प्रैक्टिसेज की ओर बढ़ रही हैं। यह रुझान खास तौर पर उन महिलाओं में मजबूत हुआ है, जो अपने करियर की शुरुआत में हैं और परिवार, देखभाल की जिम्मेदारियों या फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स के साथ सोलो बिजनेस चला रही हैं। इससे उनकी क्रेडिट विजिबिलिटी बढ़ रही है और उन्हें बिजनेस ग्रोथ के लिए जरूरी वित्तीय उत्पादों तक पहुंच मिल रही है।