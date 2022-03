International Women’s Day: आप पत्नी को बिना टैक्स गिफ्ट कर सकते हैं इतना कैश

दुनियाभर में आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर अगर आप पत्नी को कोई उपहार देना चाहते हैं तो उनको नकद उपहार एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इस तरह के निवेश से होने वाली आय पर किस तरह टैक्स भी लगता है।

cash you can gift to Wife without tax