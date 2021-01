इंतजार खत्म, सामने आ गई 2021 टाटा सफारी की पूरी जानकारी

नई दिल्ली। टाटा मोटर्स ने मंगलवार को आधिकारिक तौर पर भारत में पूरी तरह से नई 2021 सफारी एसयूवी का खुलासा किया। घरेलू ऑटोमेकर ने एसयूवी का उत्पादन भी शुरू किया है और अगले महीने के पहले सप्ताह के आसपास इसकी बिक्री शुरू की जाएगी।

नई टाटा सफारी कंपनी के इंपैक्ट 2.0 डिजाइन लैंग्वेज पर आधारित है। इसे पहले Gravitas का कोडनेम दिया गया था और प्री-प्रोडक्शन फॉर्म में Auto Expo 2020 में भी शोकेस किया गया था।

2021 सफारी टाटा के प्रसिद्ध OMEGARC प्लेटफॉर्म पर बनी है, जो लैंड रोवर के D8 प्लेटफॉर्म से प्रेरित है। यह हैरियर एसयूवी के बाद OMEGARC प्लेटफॉर्म पर आधारित दूसरा उत्पाद है और यह टाटा मोटर्स की 'न्यू फॉरएवर' रेंज के प्रमुख उत्पाद के रूप में है।

