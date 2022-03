Nitin Gadkari ने की बड़ी घोषणा! सभी कारों में जरूरी होगा ये खास सेफ़्टी फीचर

Car Safeaty Features: समय के साथ सरकार वाहन निर्माता कंपनियों को सेफ्टी फीचर्स के प्रति लगातार आगाह कर रहे हैं और कंपनियां भी अपने वाहनों में सेफ़्टी पर बखूबी ध्यान दे रहे हैं। हाल ही में मारुति सुजुकी ने घरेलू बाजार में अपनी मशहूर प्रीमियम हैचबैक कार Maruti Baleno के सेकेंड जेनरेशन मॉडल को पेश किया है, जिसके टॉप जेटा और अल्फा वेरिएंट में 6 एयरबैग मिलते हैं।

प्रतिकात्मक तस्वीर: Nitin Gadkari Says 6 Airbags To Become Mandatory For Cars