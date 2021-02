एसयूवी सेगमेंट में कड़ी टक्कर देने आ रही Skoda Kushaq, सामने आई दमदार डिजाइन

नई दिल्ली। स्कोडा ने गुरुवार को अपनी आगामी कॉम्पैक्ट एसयूवी कुशक के दो डिज़ाइन स्केच जारी किए। आगामी 18 मार्च को इसकी वैश्विक लॉन्चिंग की जाएगी। कुशक का आने वाला प्रोडक्शन-रेडी मॉडल स्कोडा विजन इन कॉन्सेप्ट कार का ध्यान दिलाता है जिसे आधिकारिक तौर पर ऑटो एक्सपो 2020 में प्रदर्शित किया गया था।

Must Read: पेट्रोल या डीजल में कौन से फ्यूल वाली कार रहेगी आपकी जेब पर हल्की, ऐसे जानें

कंपनी ने हाल ही में भेजे गए एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि कुशक फॉक्सवैगन समूह के मॉड्यूलर ट्रांसवर्स टूलकिट के MQB-A0-IN संस्करण पर आधारित होगा। कुशक स्कोडा और वोक्सवैगन ब्रांडों के भारत 2.0 अभियान के तहत पहले चार मॉडल में से एक होगा।

स्कोडा के मुताबिक इसकी आगामी कॉम्पैक्ट एसयूवी कुशक का नाम प्राचीन भारतीय संस्कृत भाषा 'कुशक' से लिया गया है, जिसका अर्थ है राजा या सम्राट।

A set of wheels designed to meet the aspirations of many Indians, must first look good. Here's a glimpse of the exterior design of the #SKODAKUSHAQ . It features a muscular front fascia with two-piece headlights, our signature wide grille, and much more. I loved it! How about you? pic.twitter.com/o5NBKPsy2v

नवीनतम डिजाइन स्केच के अनुसार स्कोडा कुशक एक बहुत शार्प, बोल्ड और दमदार लुक्स वाली एसयूवी होगी। इसमें शार्प कट के साथ दमदार लुक्स के लिए चौड़ी स्कोडा ग्रिल को फ्लैंक करने वाली दो हिस्सों में बंटी फ्रंट हेडलाइट्स लगी हुई हैं। कंपनी के अनुसार, फ्रंट बंपर के नीचे अंडरराइड प्रोटेक्शन 'SUV के एथलेटिक लुक पर जोर देता है।'

Must Read: कार चालकों के लिए काम की वो 7 बातें, जिन्हें हमेशा करेंगे फॉलो तो हर सफर रहेगा सुहाना

इस SUV के टेल सेक्शन (पिछले हिस्से) में लंबा रूफ स्पॉयलर और रियर बंपर पर रग्ड रियर डिफ्यूज़र की सुविधा है। एसयूवी में टेल लाइट्स में ब्रांड के ट्रेडमार्क भी है जो शार्प और आधुनिक दिखते हैं। इसके अलावा पिछले दरवाजे पर बोल्ड में लिखा स्कोडा भी इसे अलग लुक देता है।

स्कोडा ऑटो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थॉमस शैफ़र के मुताबिक, "कुशक ने चार नए स्कोडा और फॉक्सवैगन के मध्य आकार के मॉडल से एक आक्रामक मॉडल की शुरुआत को शुरू करने का संकेत दिया है।" कंपनी का कहना है कि आगामी कुशक भारत में नवीनतम उत्सर्जन मानकों के अनुरूप है।

We made it fun. We made it safe. We made it intelligent. We made it great. We made it KING-like. Because at ŠKODA AUTO, WE MAKE WHAT MATTERS - and here's another design sketch of the KUSHAQ. What do you have to say? The world premiere stands scheduled for 18 March. See you there! pic.twitter.com/1fbipDUqcb