Jeep India का त्योहारी धमाका, Compass SUV के मॉडल्स पर 2 लाख तक की छूट

नई दिल्ली। त्योहारी मौसम में जीप इंडिया ने बड़ी घोषणा की है। कंपनी ने इस महीने अपनी गाड़ियों पर दो लाख रुपये तक की छूट देने का ऐलान किया है। जीप ने कंपास ( Jeep Compass ) और कंपास ट्रेलहॉक एसयूवी पर आधिकारिक तौर पर आकर्षक छूट जारी कर दी है। अमरीकी कार निर्माता जीप की आधिकारिक इंडिया वेबसाइट पर जारी सूचना के मुताबिक कंपास एसयूवी के लिए लाभ 1.5 लाख से शुरू होकर 2 लाख रुपये तक जाते हैं।

हालांकि हाल ही में लॉन्च किया गया नाइट ईगल लिमिटेड एडिशन इस महीने की पेश की गई छूट का हिस्सा नहीं हैं। जीप कॉम्पैक्ट एसयूवी पर ये ऑफर आगामी 31 अक्टूबर 2020 तक मान्य हैं।

कंपास एसयूवी को 2 लाख तक के लाभ के साथ पेश किया गया है। इसमें 1.5 लाख तक का कैश डिस्काउंट और 50,000 तक का एक्सचेंज बोनस शामिल है। जीप कंपास एसयूवी पर दिए जाने वाले लाभ अलग-अलग वैरिएंट्स के हिसाब से अलग-अलग हैं। वहीं, जीप रैंगलर SUV पर कोई त्योहारी फायदा नहीं दिया गया है।

