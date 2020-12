आज से महंगी हो गई है Mahindra Thar, यह है इसकी बड़ी वजह

नई दिल्ली। नई महिंद्रा थार ( New Mahindra Thar ) आज से और अधिक महंगी हो गई है क्योंकि इसके शुरुआती दाम (इंट्रोडक्ट्री प्राइस) 30 नवंबर तक के लिए मान्य थे और सोमवार को यह समाप्त हो गए। बीते 2 अक्टूबर को महिंद्रा थार को भारत में 9.80 लाख की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था और इसका टॉप मॉडल 12.95 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) की कीमत में उपलब्ध कराया गया था।

हालांकि, अब तक महिंद्रा केवल रेंज-टॉपिंग LX वेरिएंट के लिए बुकिंग स्वीकार कर रही है, न कि बेंच सीट के साथ बेस AX ट्रिम्स के लिए। ऑटोमेकर ने यह भी कहा है कि इसे LX वेरिएंट के लिए जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। महिंद्रा ने नई थार की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है, इस बारे में कंपनी जल्द ही जानकारी देगी।

महिंद्रा ने पुष्टि की है कि नई थार की कीमतें आज यानी 1 दिसंबर से बढ़ जाएंगी। कंपनी द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, "ऑल-न्यू थार की आज से सभी नई बुकिंग एक नई कीमत पर होंगी। मूल्य वृद्धि की मात्रा की घोषणा जल्द ही की जाएगी।"

A 4x4 score in safety too!#TheAllNewThar scores a solid 4-star rating for adult and child safety by @GlobalNCAP#MahindraThar #ExploreTheImpossible #SaferCars#SaferCarsforIndia https://t.co/r7AjsXLEzP