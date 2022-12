लोगों ने इस साल धड़ल्ले से खरीदी यह बेस्ट सेलिंग कार, कीमत 5.47 लाख रुपये से शुरू और देती है 34 Km तक का माइलेज

लोगों ने इस साल धड़ल्ले से खरीदी यह बेस्ट सेलिंग कार, कीमत 5.47 लाख रुपये से शुरू और देती है 34 Km तक का माइलेज

नई दिल्लीPublished: Dec 29, 2022 06:46:37 pm Submitted by: Tanay Mishra

Best Selling Car In India in 2022: मारुति सुज़ुकी वैगन आर 2022 में बम्पर सेल के साथ कंपनी की ही नहीं, देश की भी बेस्ट सेलिंग कार बन गई है।

Maruti Suzuki Wagon R