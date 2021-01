निसान मैग्नाइट को मिली भारी बुकिंग के बाद नई कीमत को लेकर बड़ी खुशखबरी

नई दिल्ली। बीते 2 दिसंबर को देश की सबसे सस्ती सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी यानी निसान मैग्नाइट के भारतीय कार बाजार में लॉन्च होने के एक महीने बाद ही 38,200 बुकिंग मिल चुकी हैं। हालांकि नए साल की शुरुआत के साथ ही कार निर्माता निसान ने पुष्टि की है कि Magnite के बेस वेरिएंट को छोड़कर सभी वेरिएंट्स की शुरुआती कीमतें वैध रहेंगी। यानी बेस वेरिएंट अब शुरुआती कीमत 4.99 की जगह 5.49 लाख (एक्स शोरूम) रुपये में मिलेगा।

निसान ने मैग्नाइट को लेकर ग्राहकों की भारी मांग और दिलचस्पी को रेखांकित करते हुए कहा कि कंपनी अब 1,000 अतिरिक्त कर्मचारियों को जोड़ रही है और इसकी मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट में तीसरी पारी (शिफ्ट) को जोड़ रही है ताकि मौजूदा प्रतीक्षा अवधि को तीन महीने तक कम किया जा सके।

निसान मोटर इंडिया के प्रबंध निदेशक राकेश श्रीवास्तव ने कहा, "ग्राहकों ने रिकॉर्ड स्तर पर बुकिंग के साथ अपनी जबरदस्त प्रतिक्रिया दी है और हमारी इसका आभार जताते हुए स्पेशल इंट्रोडक्ट्री प्राइस (शुरुआती कीमत) को अगली सूचना तक जारी रखना चाहेंगे।"

