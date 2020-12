Nissan Magnite: देश की सबसे सस्ती सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी मचाएगी धमाल, कीमत 4.99 लाख

नई दिल्ली। देश में एंट्री लेवल के साथ ही सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में तहलका मचाने के लिए निसान ने लंबे वक्त से प्रतीक्षा की जा रही अपनी कार मैग्नाइट ( Nissan Magnite BS6 On Road Price ) की कीमतें बुधवार को पेश कर दीं। कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत 4.99 लाख रुपये रखी है जबकि इसका टॉप मॉडल 9.35 लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली) का है। हालांकि, ये कार के इंट्रोडक्ट्री प्राइस हैं और उन ग्राहकों के लिए मान्य हैं जो 31 दिसंबर, 2020 से पहले कार बुक करते हैं।

नई निसान मैग्नाइट उसी CMF-A+ प्लेटफॉर्म पर आधारित है जो रेनॉ ट्राइबर में है, और यह जापानी कार निर्माता से पहली सब-4 मीटर एसयूवी भी है। निसान मैग्नाइट को कंपनी चार प्रमुख वेरिएंट्स- XE, XL, XV और XV प्रीमियम में पेश करती है, जिन्हें इंजन और ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ वैकल्पिक विशेषताओं के आधार पर आगे 20 अलग-अलग ग्रेड में वर्गीकृत किया गया है।

मैग्नाइट अत्यधिक प्रतिष्ठित और बेहद प्रतिस्पर्धी सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी स्पेस में शामिल होने वाला सबसे नया मॉडल है। इसकी टक्कर किआ सोनेट, हुंडई वेन्यू, टाटा नेक्सॉन, महिंद्रा एक्सयूवी 300, टोयोटा अर्बन क्रूजर और फोर्ड इकोस्पोर्ट से होगी।

स्पष्ट रूप से देखने में नई निसान मैग्नाइट की अधिकांश डिजाइन और स्टाइलिंग, उस कॉन्सेप्ट कार से मिलती-जुलती हैं, जिसे इस साल की शुरुआत में कंपनी ने प्रदर्शित किया था। अब एसयूवी को शुरू में डैटसन उत्पाद माना गया था, लेकिन कंपनी की नई रणनीति के हिस्से के रूप में, यह निसान ब्रांड के तहत लाई गई है।

वास्तव में, यह अभी भी डैटसन की सिग्नेचर ग्रिल के क्रोम ब्रैकेट्स के साथ आई है बस अंतर नए निसान लोगो का है। लंबा हुड, मस्कुलर लाइंस इसमें एग्रेसिव लुक जोड़ते हैं, जबकि एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप, डीआरएल, डुअल-टोन 16-इंच डायमंड-कट अलॉय, एलईडी टेललाइट्स और क्रोम स्टाइलिंग जैसे फीचर्स इसके प्रीमियम लुक में इजाफा करते हैं।

निसान मैग्नाइट का केबिन भी वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ 8-इंच फ्लोटिंग टचस्क्रीन डिस्प्ले, 7-इंच टीएफटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमैटिक एसी, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवीएम, पुश-बटन स्टार्ट, क्रूज़ कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसी तमाम अन्य खूबियों से भरा है।

XV या XV प्रीमियम ट्रिम्स को चुनने वाले ग्राहकों को एक 'टेक पैक' जोड़ने का विकल्प मिलेगा जो एड-ऑन फीचर्स के साथ आएगा, जैसे- वायरलेस चार्जर, एयर प्यूरीफायर, एम्बियंट मूड लाइटिंग, पडल लैंप और जेबीएल से हाई-एंड स्पीकर।

सेफ्टी फीचर्स के लिहाज से इस गाड़ी में ड्युअल एयरबैग, EBD के साथ ABS, एंटी-रोल बार, रियर पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर- ड्राइवर और पैसेंजर और रियर विंडो डिफॉगर स्टैंडर्ड हैं।

मैग्नाइट में आगे की सवारियों के लिए लोड लिमिटर व प्री-टेंशनर के साथ 3-पॉइंट सीट-बेल्ट भी मिलती है और पीछे किनारे के यात्रियों के लिए इमरजेंसी लॉकिंग रिट्रैक्टर (ईएलआर) के साथ 3-पॉइंट रियर सीट-बेल्ट और बीच के यात्री के लिए और एक निश्चित 2-पॉइंट सीट-बेल्ट स्टैंडर्ड के रूप में दी जाती है।

