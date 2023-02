कार में बाहर से एयरबैग्स लगवाना है फायदे या घाटे का सौदा? जानिए डिटेल्स

नई दिल्लीPublished: Feb 27, 2023 01:14:46 pm Submitted by: Tanay Mishra

Outside installation Of Airbags In Car: आजकल कई लोग अपनी पुरानी कार में बाहर से एयरबैग्स इंस्टॉल करवाते हैं। इसकी वजह या तो कार के पुरानी होने की वजह से उसमें एयरबैग्स का न होना होती है, या कम एयरबैग्स होना। पर कार में बाहर से एयरबैग्स इंस्टॉल करवाने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि ऐसा करना फायदे का सौदा है या घाटे का।

Car Airbags