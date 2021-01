अब होगी कड़ी टक्कर, भारत में आधिकारिक तौर पर पेश की गई मेड इन इंडिया Renault Kiger

नई दिल्ली। भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा बेहद तेज हो चुकी है। हाल ही में निसान मैग्नाइट की एंट्री के बाद, अब Renault Kiger एसयूवी सामने आई है। गुरुवार को Renault ने अपनी सबकॉम्पैक्ट एसयूवी को वैश्विक रूप से पेश करने के साथ ही आधिकारिक रूप से इसे भारत में भी पेश किया।

यह नई कार पहले से प्रदर्शित इसके कॉन्सेप्ट वर्जन काफी मिलती-जुलती दिखाई देती है। इस गाड़ी में फ्रंट बंपर में विशेष रूप से डिजाइन किए गए एलईडी हेडलैंप्स लगे हुए हैं और इसके ऊपर बोनट में आगे स्लीक एलईडी डीआरएल लगाए गए हैं, जो इसे एक हाई बोनट इफेक्ट प्रदान करते हैं।

वहीं, लगता है कि इसकी सिग्नेचर फ्रंट मेन ग्रिल के स्टाइल को मशहूर एंट्री-लेवल Kwid क्रॉसहैच से लिया गया है। Kiger के साइड में बेहतरीन दिखने वाले अलॉय व्हील दिए गए हैं जो इसके मस्कुलर आर्क के नीचे गाड़ी के लुक को काफी बोल्ड कर देते हैं।

Watch the grand unveiling of the new sporty, smart, stunning RENAULT KIGER LIVE on 28th Jan, 2021 at 2.15 pm. #RENAULTKIGER https://t.co/9fXwVmyBQS