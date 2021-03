लॉन्चिंग से पहले Skoda Kushaq के इंटीरियर्स की तस्वीर ने मचाया धमाल

नई दिल्ली। स्कोडा कुशक एसयूवी आगामी 18 मार्च को लॉन्च होने वाली है। इसकी लॉन्चिंग से पहले कार निर्माता ने अब इस एसयूवी के बारे में और अधिक जानकारी का खुलासा किया है। इससे पहले पिछले महीने कंपनी ने इसके बाहरी डिजाइन के कुछ स्केच जारी किए थे।

Must Read: कार चालकों के लिए काम की वो 7 बातें, जिन्हें हमेशा करेंगे फॉलो तो हर सफर रहेगा सुहाना

स्कोडा द्वारा शेयर किए गए नए विवरणों में स्केच के माध्यम से नई कुशक एसयूवी के अंदरूनी हिस्सों का पता चला है। कुशक एसयूवी के अंदर की यह पहली आधिकारिक झलक है। इस एसयूवी में एक विशाल इंटीरियर मिलता है, जिसमें एक बड़ा, फ्री-स्टैंडिंग 10 इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले लगा है, जो मुख्य आकर्षण में से एक है।

स्केच के मुताबिक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आकार में कम नजर नहीं आ रहा है। सेंटर कंसोल बेहद सरल दिखाई देता है, जिसमें क्लाइमेट कंट्रोल के बटन, यूएसबी चार्जिंग पॉइंट, कप होल्डर्स समेत कई चीजें शामिल हैं। स्कोडा कुशक में ड्राइवर आर्मरेस्ट भी होगा।

It's time, again, to get in your pyjamas, grab some munchies, ease into your couch, & witness history in the making! Join us, as we unveil the much-awaited #SKODAKUSHAQ, on 18 March 2021. We'd be live streaming the event on YouTube, Facebook, & Instagram. https://t.co/AnzLO1E4pb pic.twitter.com/GA9FL0OyR3 — ŠKODA AUTO India (@SkodaIndia) February 17, 2021

इससे पहले पिछले माह स्कोडा ने कुशक के दो डिज़ाइन स्केच जारी किए थे। कुशक का आने वाला प्रोडक्शन-रेडी मॉडल स्कोडा विजन इन कॉन्सेप्ट कार का ध्यान दिलाता है। इसे ऑटो एक्सपो 2020 में प्रदर्शित किया गया था।

Must Read: पेट्रोल या डीजल में कौन से फ्यूल वाली कार रहेगी आपकी जेब पर हल्की, ऐसे जानें

कंपनी ने द्वारा पूर्व में जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया था कि कुशक फॉक्सवैगन समूह के मॉड्यूलर ट्रांसवर्स टूलकिट के MQB-A0-IN वर्जन पर आधारित होगी। स्कोडा और वोक्सवैगन ब्रांडों के भारत 2.0 अभियान के तहत कुशक पहले चार मॉडल में से एक होगी। स्कोडा के मुताबिक कॉम्पैक्ट एसयूवी कुशक का नाम प्राचीन भारतीय संस्कृत भाषा 'कुशक' से लिया गया है, जिसका अर्थ है राजा या सम्राट।

डिजाइन स्केच के मुताबिक स्कोडा कुशक एक बहुत शार्प, बोल्ड और दमदार लुक्स वाली एसयूवी होगी, जिसमें शार्प कट के साथ दमदार लुक्स के लिए चौड़ी स्कोडा ग्रिल को फ्लैंक करने वाली दो हिस्सों में बंटी फ्रंट हेडलाइट्स हैं। फ्रंट बंपर के नीचे अंडरराइड प्रोटेक्शन SUV के एथलेटिक लुक पर जोर देता है।

Here is a sneak peek into the functionally sound cabin with immaculate interiors that offer the comfort of home with the luxury that's familiarly ŠKODA. #SKODAKUSHAQ

Sign up for updates: https://t.co/AnzLO1E4pb pic.twitter.com/7U6pmhX5hb — ŠKODA AUTO India (@SkodaIndia) March 4, 2021

इस SUV के टेल सेक्शन (पिछले हिस्से) में लंबा रूफ स्पॉयलर और रियर बंपर पर रग्ड रियर डिफ्यूज़र है। एसयूवी में टेल लाइट्स में ब्रांड के ट्रेडमार्क भी है जो शार्प और मार्डर्न नजर आते हैं। जबकि पिछले दरवाजे पर बोल्ड में लिखा स्कोडा भी इसे अलग लुक देता है।

2015 में दी थी कोरोना महामारी की चेतावनी और अब बिल गेट्स ने की दो अगली आपदाओं की भविष्यवाणी

स्कोडा ऑटो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थॉमस शैफ़र के मुताबिक, "कुशक ने चार नए स्कोडा और फॉक्सवैगन के मध्य आकार के मॉडल से एक आक्रामक मॉडल की शुरुआत को शुरू करने का संकेत दिया है।" कंपनी का कहना है कि आगामी कुशक भारत में नवीनतम उत्सर्जन मानकों के अनुरूप है।

यह कॉम्पैक्ट एसयूवी भारत में हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस एसयूवी को सीधी टक्कर देने जा रही है।

The dimensions of the KUSHAQ correspond to those of a mid-size vehicle. At the same time, the new SUV model for the Indian market offers generous space as well as numerous storage options and ŠKODA’s signature Simply Clever details. #SKODAKUSHAQ https://t.co/AnzLO1E4pb pic.twitter.com/dUIAPCpPzS — ŠKODA AUTO India (@SkodaIndia) March 4, 2021

स्कोडा ऑटो इंडिया पहले ही यह घोषणा कर चुकी है की 18 मार्च 2021 को भारत में अपनी वैश्विक शुरुआत करेगी। जबकि कॉम्पैक्ट एसयूवी की कीमत का खुलासा इस साल बाद में किया जाएगा। भारतीय बाजार के लिए मिडसाइज एसयूवी का डिजाइन ऑटो एक्सपो 2020 में प्रदर्शित स्कोडा विजन इन कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है। पहला डिजाइन स्केच नए कुशक के फ्रंट को जबकि दूसरा रीयर लुक दिखाता है।

केंद्र सरकार ने दी बड़ी सहूलियत, अब DL/RC के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे आरटीओ के चक्कर, जारी किया नोटिफिकेशन

इसके बोनट में भी कुछ मस्कुलर लाइंस दी गई हैं जो कार की आक्रामकता को बढ़ाती हैं, जबकि इसकी प्रोफ़ाइल आपको कंपनी की अन्य एसयूवी जैसे Karoq और Kodiaq की याद दिलाती है, और इस प्रकार यह उनके नक्शेकदम पर चलती है।