आज लॉन्च होगी Skoda Kushaq, जानिए क्या है फीचर्स

नई दिल्ली। ऑटोमोबाइल कंपनी Skoda आज अपनी बहुप्रतीक्षित SUV Kushaq लॉन्च कर रही है। इस कार की मैन्यूफैक्चरिंग पूरी तरह से भारत में की जा रही है। स्कोड़ा की नई कार को पांच कलर वेरिएंट्स में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी द्वारा पूर्व में जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया था कि स्कोड़ा कुशक फॉक्सवैगन समूह के मॉड्यूलर ट्रांसवर्स टूलकिट के MQB-A0-IN वर्जन पर आधारित होगी। कंपनी के अनुसार नई एसयूवी का नाम कुशक प्राचीन भारतीय भाषा संस्कृत से लिया गया है। संस्कृत में 'कुशक' का अर्थ है 'राजा' अथवा 'सम्राट'।

पांच वेरिएंट्स होंगे लॉन्च, कीमत होगी साढ़े दस लाख से इक्कीस लाख के बीच

कार निर्माता कंपनी अपनी नई SUV के पांच मॉडल्स लॉन्च करेगी जिन्हें Kushaq 1.0L TSI, Kushaq Ambition 1.0L TSI MT, Kushaq Style 1.0L TSI MT, Kushaq Ambition 1.0L TSI AT तथा Kushaq Style 1.0L TSI AT नाम दिया गया है। कंपनी डीलर्स के अनुसार इन मॉडल्स की कीमत लगभग साढ़े दस लाख रुपए से शुरू होकर इक्कीस लाख रुपए तक रहेगी।

