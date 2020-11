Skoda ने कराया सीटबेल्ट की इस अनोखी तकनीक का पेटेंट, होगा बड़ा फायदा

नई दिल्ली। स्कोडा ने हाल ही में यह जानकारी सार्वजनिक की है कि कंपनी ने ऑटो इंडस्ट्री में अपनी तरह की अनोखी तकनीक का पहली बार पेटेंट कराया है। यह पेटेंट दुनिया की पहली रोशन सीटबेल्ट बकल ( seatbelt buckle with illumination technology ) का है, जो अंधेरे या कम रोशनी में चालक और यात्रियों को सीटबेल्ट लगाने के बकल की आसानी से पहचान करने की सुविधा देती है।

कार निर्माता ने बताया कि यह सीटबेल्ट बकल लाल रंग की रोशनी से चमकता रहता है है ताकि इसे आसानी से ढूंढा जा सके और जब इसमें सीटबेल्ट फिट कर दी जाती है, तब यह हरा हो जाता है।

हालांकि यह कोई बेहद अनोखी पहल नहीं हो सकती है, लेकिन इस बात से भी कोई इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह सरल तकनीक न केवल बकल ढूंढने में सहायता कर सकती है, बल्कि सीटबेल्ट पहनने के लिए एक संभावित ध्यान दिलाने वाले रिमांइडर के रूप में भी काम कर सकती है।

What a belter of an idea! ŠKODA has patented illuminated smart seat belt technology, so you can buckle up safely and easily at night in the car #ŠKODA #Safety pic.twitter.com/mNUFnc2dpv