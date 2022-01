Tata Nexon ने मार्केट में मचाई धूम, दिसंबर में बनी देश की सबसे ज़्यादा बिकने वाली SUV

Tata Nexon ने मार्केट में मचाई धूम, दिसंबर में बनी देश की सबसे ज़्यादा बिकने वाली SUV

Most Sold SUV In India In December 2021: Tata की मशहूर एसयूवी Nexon मार्केट में धूम मचाते हुए दिसंबर में देश में सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी कार बन गई है।

नई दिल्ली Published: January 04, 2022 01:37:34 pm

भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनियों में से एक टाटा मोटर्स (Tata Motors) की मशहूर एसयूवी कार नेक्सॉन (Nexon) 2017 में लॉन्च होने के कुछ समय बाद ही देश भर में हिट हो गई थी। इसके बाद कंपनी ने 2020 में नेक्सॉन का फेसलिफ्ट एडिशन भी लॉन्च किया था। पिछले कुछ समय से नेक्सॉन देश में टाटा मोटर्स की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कर होने के साथ ही देश की भी नंबर वन एसयूवी बन चुकी है। एक रिपोर्ट के अनुसार टाटा नेक्सॉन दिसंबर 2021 में देश की सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी बन गई है।

Tata Nexon



दिसंबर में हुआ इतना इजाफा



कंपनी ने दिसंबर 2021 में नेक्सॉन की कुल 12,899 यूनिट्स की बिक्री की, जो पिछले साल किसी भी कंपनी की तरफ से सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी रही। कंपनी ने दिसंबर 2020 में नेक्सॉन की कुल 6,835 यूनिट्स की बिक्री की थी। ऐसे में कंपनी को ईयर टू ईयर बेसिस पर पिछले महीने 6,064 ज़्यादा यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। इसके साथ ही कंपनी ने ईयर टू ईयर बेसिस पर बिक्री में 88.7% का इजाफा दर्ज किया।

