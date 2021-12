Tata से लेकर Toyota तक, अगले महीने बाज़ार में आ रही हैं ये 5 जबरदस्त गाड़ियां, एडवांस फीचर्स के साथ मिलेगा शानदार माइलेज

Tata से लेकर Toyota तक, अगले महीने बाज़ार में आ रही हैं ये 5 जबरदस्त गाड़ियां, एडवांस फीचर्स के साथ मिलेगा शानदार माइलेज

Top 5 Cars To Launch In India In January 2022: नए साल की शुरुआत से ही भारतीय बाज़ार में नई और ज़बरदस्त गाड़ियों की झड़ी लगने वाली है। इन गाड़ियों में शानदार लुक के साथ एडवांस फीचर्स भी मिलेंगे।

नई दिल्ली। अगला साल यानि की 2022 भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट के लिए बड़ा होने वाला है। अगले साल देश-विदेश की कई बड़ी कंपनियां भारतीय मार्केट में नई और ज़बरदस्त गाड़ियों की लॉन्चिंग के लिए तैयार है। और लॉन्चिंग की यह शुरुआत साल के पहले महीने यानि की जनवरी से ही होने वाली है। लोगों में भी इस बात को लेकर ज़बरदस्त उत्साह है।

आइए एक नज़र डालते है जनवरी 2022 में देश में लॉन्च होने वाली टॉप 5 गाड़ियों पर।



Tata Altroz DCT



Tata Altroz सबसे पहले जनवरी 2020 में लॉन्च हुई थी और जल्द ही हिट भी हो गई। इस हैचबैक की इसी सफलता को देखते हुए कंपनी ने जनवरी 2021 में इस कार का नया वैरिएंट लॉन्च किया। अब इसी ट्रेंड को आगे बढ़ाते हुए कंपनी जनवरी 2022 में इस हैचबैक का DCT वैरिएंट लॉन्च करने वाली है। इस वैरिएंट में अल्ट्रोज़ के सभी फीचर्स मिलेंगे। साथ ही 1.2 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन इस वैरिएंट में मिलेगा।



Toyota Hilux Pick-up Truck







गुरुग्राम (गुडग़ांव) के साइबर सिटी (Cyber City) में एक एड-शूट के दौरान हाल ही में इस पिक-अप ट्रक को देखा गया है और जनवरी 2022 में इसे देश में लॉन्च किया जाएगा। टोयोटा हिलक्स कंपनी के IMV प्लेटफॉर्म पर आधारित होगा। स्पोर्टी लुक के साथ टोयोटा हिलक्स को कंपनी ने मज़बूती से डिज़ाइन किया है, जो ऑफ-रोडिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है। बड़े और चमकदार हेक्सागोनल फ्रंट ग्रिल पर टोयोटा के लोगो के साथ ही 18 इंच के बड़े अलॉय स्पोक टायर्स और LED हेडलैम्प्स और टेललैम्प्स का कंपनी ने इस्तेमाल किया है। फीचर्स की बात करें , तो कंपनी ने इस ट्रक में शानदार फीचर्स का इस्तेमाल किया है। 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, Android Auto और Apple CarPlay, क्रूज़ कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, 7 एयरबैग्स, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, लो-रेंज ट्रांसफर केस, हिल-डिसेंट कंट्रोल, लॉकिंग रियर डिफरेंशियल, ऑटो-लॉकिंग लिमिटेड-स्लिप डिफरेंशियल, कीलैस एंट्री, हिल-स्टार्ट असिस्ट, एंटी-थेफ्ट अलार्म, व्हिपलैश प्रोटेक्शन फ्रंट सीट्स, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट, ABS और दूसरे कई शानदार फीचर्स इस पिक-अप ट्रक में देखने को मिलेंगे।

भारत में टोयोटा हिलक्स को 2.4 लीटर डीज़ल इंजन और 2.8 लीटर टर्बो-डीज़ल इंजन दो ऑप्शंस में लॉन्च किए जाने की संभावना है, 2.4 लीटर डीज़ल वैरिएंट को 148bhp पावर और 400Nm टॉर्क मिलेगा, तो 2.8 लीटर टर्बो-डीज़ल वैरिएंट को 201bhp पावर और 500Nm टॉर्क मिलेगा। दोनों ही वैरिएंट्स में ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स भी मिलेगा।



Audi Q7 Facelift







Audi Q7 भारत में वापसी को तैयार है, लेकिन एक नए फेसलिफ्ट एडिशन के तौर पर। कंपनी की तरफ से इस एसयूवी को जनवरी 2022 में लॉन्च किया जाएगा। इस फेसलिफ्ट एडिशन में बेस एडिशन के सभी फीचर्स तो मिलेंगे ही, साथ ही कई नए और एडवांस फीचर्स भी मिलेंगे। नए फेसलिफ्ट एडिशन की डिज़ाइन और लुक भी बेस एडिशन के मुकाबले बेहतर होगा। साथ ही इसमें 3.0 लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ 8-स्पीड गियरबॉक्स मिलेगा।



CNG Tata Tiago and Tata Tigor







टाटा मोटर्स (Tata Motors) मार्केट में मौजूद अपनी 2 मशहूर गाड़ियों टिगोर (Tigor) और टियागो (Tiago) को जनवरी 2022 में सीएनजी अवतार में पेश करने वाली है। कंपनी ने टिगोर और टियागो के सीएनजी एडिशन की बुकिंग शुरू कर दी है। कंपनी ने हालांकि अब तक इस बात की जानकारी नहीं दी है कि सीएनजी एडिशन में किस इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। पर हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार इन सीएनजी गाड़ियों के लिए 1.2 लीटर नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन कंपनी की पहली पसंद है। ऐसे में संभावना है कि कंपनी जल्द ही इस 1.2 लीटर नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के सीएनजी वैरिएंट का इस्तेमाल कर सकती है। 1.2 लीटर नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन को सीएनजी वैरिएंट में बदलने से गाड़ी की परफॉर्मेन्स में किसी तरह की गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। पर सीएनजी इंजन का इस्तेमाल होने से इन गाड़ियों को कम कीमत पर अच्छा माइलेज मिलेगा। इससे फ्यूल एफिशिएंसी के नज़रिए से ये सीएनजी गाड़ियां अच्छा ऑप्शन रहेंगी। साथ ही इनमें मौजूदा वैरिएंट्स के सभी फीचर्स भी मिलेंगे।



Skoda Kodiaq 2022







Skoda ने अपनी शानदार 7 सीटर कार Kodiaq 2022 की भारत में बुकिंग शुरू कर दी है। जनवरी 2022 में इसे लॉन्च किया जाएगा। स्कोडा की इस नई 7 सीटर एसयूवी कार के एक्सटीरियर और इंटीरियर में पिछले मॉडल्स के मुकाबले अपडेटेड डिज़ाइन मिलेगी। फीचर्स की बात करें, तो कंपनी ने इस बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं दी है। पर एक रिपोर्ट के अनुसार इस कार में लेटेस्ट और एडवांस फीचर्स देखने को मिलेंगे। साथ ही Kodiaq 2022 में 2.0 लीटर TSI पेट्रोल इंजन मिलेगा, जिससे 190PS पावर और 320Nm टॉर्क जनरेट होगा। इसके साथ ही 7-स्पीड DSG गियरबॉक्स भी इस कार में देखने को मिलेगा।

