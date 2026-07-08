पंजाब का छात्र कैसे बना दुनिया का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर? पढ़िए गोल्डी बराड़ की पूरी क्राइम कुंडली

इन्हीं आरोपों के आधार पर भारत सरकार उसे गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत आतंकवादी घोषित कर चुकी है। अब अमेरिका, कनाडा और भारत की जांच एजेंसियां भी उसके अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क पर शिकंजा कस रही हैं। इसी बीच अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने गोल्डी बराड़ की गिरफ्तारी में मदद करने वाली सूचना देने पर 50,000 अमेरिकी डॉलर के इनाम की घोषणा की है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ चलाए जा रहे 'ऑपरेशन हार्ड बॉल' के तहत FBI ने यह बड़ी कार्रवाई की है।