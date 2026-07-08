पूर्व सीएम चन्नी का पंजाब सरकार पर हमला, बोले- पुलिस और लॉरेंस गैंग में साठगांठ, FBI ने भी इंस्पेक्टर को आरोपी बनाया

कांग्रेस सांसद ने दुख जताते हुए कहा, "यह वह पंजाब नहीं है जो हमने आपको सौंपा था, आपने हमारे 'सुनहरे पंजाब' को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है।" उन्होंने अरविंद केजरीवाल से सवाल करते हुए पूछा कि FBI की जांच में सामने आए उस दागी अधिकारी को सिर्फ पुलिस लाइन भेजना क्या काफी है? क्या इस मामले की पूरी जांच नहीं होनी चाहिए? इस अधिकारी पर चार करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप है। यह कोई अकेली घटना नहीं है, पुलिस खुद ऐसे अपराधों में मदद कर रही है और सरकार उसे बचा रही है।