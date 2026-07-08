बॉम्बे हाई कोर्ट से एक्ट्रेस प्रीति जिंटा को राहत, 275 वेबसाइट से हटेंगे डीपफेक वीडियो-फोटो

जस्टिस माधव जामदार की सिंगल बेंच ने ऑनलाइन प्लेटफार्म्स को 'इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स' के तहत उनकी जरूरी सावधानी बरतने की जिम्मेदारियों की भी याद दिलाई। कोर्ट ने ऐसे कंटेंट से निपटने में मध्यस्थों की भूमिका का मुद्दा भी उठाया, क्योंकि उनके प्लेटफार्म का भी गलत इस्तेमाल हो रहा था। मामले में कोर्ट ने कहा कि यदि मध्यस्थ कार्रवाई करना शुरू कर दें, तो ऐसे अपराधी रुक जाएंगे। वरना, आप इस देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करने में शामिल हैं। बेंच ने अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर एक्ट्रेस प्रीति जिंटा की ऐसी सभी अनधिकृत और फेक इमेज और वीडियो को तुरंत हटाने का आदेश दिया।