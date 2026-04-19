DMK का ‘Chennai Super-6’ रोडमैप लॉन्च, शहरी विकास और नौकरियों पर फोकस

Chief Minister M.K. Stalin (Image: IANS)
चेन्नई में शहरी विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए DMK अध्यक्ष और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने रविवार को ‘चेन्नई सुपर-6’ रोडमैप जारी किया। इस नई योजना में अधोसंरचना, मोबिलिटी, नागरिक सुविधाओं और उच्च वेतन वाली नौकरियों को प्राथमिकता दी गई है, जो चेन्नई को विश्वस्तरीय स्मार्ट सिटी की ओर ले जाने का वादा करती है।
पार्टी मुख्यालय अन्ना अरिवालयम में जारी इस घोषणापत्र के तहत ‘द्रविड़ मॉडल 2.0’ के अंतर्गत सरकारी फंडिंग से निवासी कल्याण संघों और महिला संघों के माध्यम से आवास सुधारने की योजना है। जिन इलाकों में मेट्रो वाटर की पाइपलाइन नहीं है, वहां आरओ सिस्टम से शुद्ध पानी उपलब्ध कराने और जहां पाइपलाइन है, वहां नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने का वादा किया गया है। हर मोहल्ले में तेज़ रोशनी वाली स्ट्रीट लाइटें लगाने के साथ-साथ, कला, संगीत और साहित्य के लिए विश्वस्तरीय सांस्कृतिक केंद्र भी प्रस्तावित हैं।
घोषणापत्र के अनुसार, ट्रैफिक जाम कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे यात्रा समय 25 प्रतिशत तक घटाने का लक्ष्य रखा गया है। 1,000 मिनी-बसें शुरू की जाएंगी, जो अंदरूनी सड़कों को बस स्टॉप, मेट्रो और रेलवे स्टेशनों से जोड़ेगी। एन्नूर से पोन्नेरी तक चेन्नई पेरिफेरल रोड का निर्माण, मेट्रो रेल विस्तार, बारिश के पानी की निकासी और सीवेज नेटवर्क 2027 तक पूरा करने के वादे किए गए हैं। 2029 तक चौड़े फुटपाथ, हरियाली और साफ-सफाई के साथ बेहतर सड़कें बनाने की भी योजना है।
DMK ने AI, एनिमेशन, विज़ुअल इफेक्ट्स, गेमिंग व इमर्सिव टेक्नोलॉजीज के लिए 10,000 करोड़ रुपए निवेश से चेन्नई को ग्लोबल हब बनाने का वादा किया है, जिससे अनुमानित 20,000 उच्च वेतन वाली नौकरियां सृजित होंगी। साथ ही, आवारा कुत्तों की समस्या के समाधान के लिए वैज्ञानिक पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम, पशु चिकित्सकों और पकड़ने वालों की संख्या तीन गुना बढ़ाने तथा एनजीओ की मदद से आश्रय स्थल बनाने का प्रस्ताव रखा गया है।
इस कार्यक्रम में चेन्नई जिले के सचिव एमए सुब्रमण्यन और पीके शेखरबाबू भी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। DMK की यह योजना चेन्नई के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं और नए अवसर देने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।
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