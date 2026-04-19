DMK का ‘Chennai Super-6’ रोडमैप लॉन्च, शहरी विकास और नौकरियों पर फोकस

घोषणापत्र के अनुसार, ट्रैफिक जाम कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे यात्रा समय 25 प्रतिशत तक घटाने का लक्ष्य रखा गया है। 1,000 मिनी-बसें शुरू की जाएंगी, जो अंदरूनी सड़कों को बस स्टॉप, मेट्रो और रेलवे स्टेशनों से जोड़ेगी। एन्नूर से पोन्नेरी तक चेन्नई पेरिफेरल रोड का निर्माण, मेट्रो रेल विस्तार, बारिश के पानी की निकासी और सीवेज नेटवर्क 2027 तक पूरा करने के वादे किए गए हैं। 2029 तक चौड़े फुटपाथ, हरियाली और साफ-सफाई के साथ बेहतर सड़कें बनाने की भी योजना है।