19 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चेन्नई

DMK का ‘Chennai Super-6’ रोडमैप लॉन्च, शहरी विकास और नौकरियों पर फोकस

चेन्नई में शहरी विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए DMK अध्यक्ष और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने रविवार को ‘चेन्नई सुपर-6’ रोडमैप जारी किया। इस नई योजना में अधोसंरचना, मोबिलिटी, नागरिक सुविधाओं और उच्च वेतन वाली नौकरियों को प्राथमिकता दी गई है, जो चेन्नई को विश्वस्तरीय स्मार्ट सिटी की ओर ले जाने का वादा करती [&hellip;]

2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

shivali agrawal

Apr 19, 2026

Chief Minister M.K. Stalin

Chief Minister M.K. Stalin (Image: IANS)

चेन्नई में शहरी विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए DMK अध्यक्ष और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने रविवार को ‘चेन्नई सुपर-6’ रोडमैप जारी किया। इस नई योजना में अधोसंरचना, मोबिलिटी, नागरिक सुविधाओं और उच्च वेतन वाली नौकरियों को प्राथमिकता दी गई है, जो चेन्नई को विश्वस्तरीय स्मार्ट सिटी की ओर ले जाने का वादा करती है।

छह-सूत्रीय योजना में क्या-क्या शामिल है?

पार्टी मुख्यालय अन्ना अरिवालयम में जारी इस घोषणापत्र के तहत ‘द्रविड़ मॉडल 2.0’ के अंतर्गत सरकारी फंडिंग से निवासी कल्याण संघों और महिला संघों के माध्यम से आवास सुधारने की योजना है। जिन इलाकों में मेट्रो वाटर की पाइपलाइन नहीं है, वहां आरओ सिस्टम से शुद्ध पानी उपलब्ध कराने और जहां पाइपलाइन है, वहां नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने का वादा किया गया है। हर मोहल्ले में तेज़ रोशनी वाली स्ट्रीट लाइटें लगाने के साथ-साथ, कला, संगीत और साहित्य के लिए विश्वस्तरीय सांस्कृतिक केंद्र भी प्रस्तावित हैं।

इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में बड़े बदलाव

घोषणापत्र के अनुसार, ट्रैफिक जाम कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे यात्रा समय 25 प्रतिशत तक घटाने का लक्ष्य रखा गया है। 1,000 मिनी-बसें शुरू की जाएंगी, जो अंदरूनी सड़कों को बस स्टॉप, मेट्रो और रेलवे स्टेशनों से जोड़ेगी। एन्नूर से पोन्नेरी तक चेन्नई पेरिफेरल रोड का निर्माण, मेट्रो रेल विस्तार, बारिश के पानी की निकासी और सीवेज नेटवर्क 2027 तक पूरा करने के वादे किए गए हैं। 2029 तक चौड़े फुटपाथ, हरियाली और साफ-सफाई के साथ बेहतर सड़कें बनाने की भी योजना है।

निवेश, नौकरियों और सामाजिक पहल

DMK ने AI, एनिमेशन, विज़ुअल इफेक्ट्स, गेमिंग व इमर्सिव टेक्नोलॉजीज के लिए 10,000 करोड़ रुपए निवेश से चेन्नई को ग्लोबल हब बनाने का वादा किया है, जिससे अनुमानित 20,000 उच्च वेतन वाली नौकरियां सृजित होंगी। साथ ही, आवारा कुत्तों की समस्या के समाधान के लिए वैज्ञानिक पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम, पशु चिकित्सकों और पकड़ने वालों की संख्या तीन गुना बढ़ाने तथा एनजीओ की मदद से आश्रय स्थल बनाने का प्रस्ताव रखा गया है।

इस कार्यक्रम में चेन्नई जिले के सचिव एमए सुब्रमण्यन और पीके शेखरबाबू भी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। DMK की यह योजना चेन्नई के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं और नए अवसर देने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।

ये भी पढ़ें

Tamil Nadu Assembly Elections 2026: उदयनिधि स्टालिन ने किया बड़ा वादा
चेन्नई
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

Published on:

19 Apr 2026 05:28 pm

Hindi News / Tamil Nadu / Chennai / DMK का ‘Chennai Super-6’ रोडमैप लॉन्च, शहरी विकास और नौकरियों पर फोकस

बड़ी खबरें

View All

चेन्नई

तमिलनाडु

ट्रेंडिंग

तमिलनाडु में IG को हटाने का आदेश, चुनाव आयोग ने इलेक्शन ड्यूटी से भी रोका, सामने आई बड़ी वजह

राष्ट्रीय

तमिलनाडु में ‘आत्म सम्मान बनाम नियंत्रण की जंग’, PM मोदी को राहुल गांधी का करारा जवाब

Rahul Gandhi and PM Modi
राष्ट्रीय

बंगाल और तमिलनाडु चुनाव से पहले चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, ₹865 करोड़ से अधिक रकम जब्त

Election Commission
समाचार

अनियंत्रित वैन खाई में गिरी, 9 लोगों की मौत, PM मोदी ने जताया दुख

Tamil Nadu Road Accident
राष्ट्रीय

Tamilnadu Assembly Election: रॉयपुरम में जयकुमार बनाम सुबैर खान में कड़ा मुकाबला

Elections
चेन्नई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.