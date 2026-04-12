Tamil Nadu Assembly Elections 2026: उदयनिधि स्टालिन ने किया बड़ा वादा

स्टालिन ने अपने भाषण में एआइएडीएमके सरकार के दौरान नीट (NEET) परीक्षा लागू होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने एआइएडीएमके नेता पलनीस्वामी पर सत्ता के लिए बार-बार समर्थन बदलने और राज्य के अधिकारों से समझौता करने का आरोप लगाया। उदयनिधि ने कहा, "यह गुलामी बनाम आत्मसम्मान की लड़ाई है।" उन्होंने पलनीस्वामी पर केंद्र सरकार के अधीनस्थ होने और अपने राजनीतिक मार्गदर्शकों से धोखा करने का भी आरोप लगाया।