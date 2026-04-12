Tamil Nadu Assembly Elections 2026: उदयनिधि स्टालिन ने किया बड़ा वादा

मन्नारगुडी( Mannargudi Election Campaign) में चुनावी माहौल गरमा गया है। डीएमके के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने रविवार को अपनी पार्टी के उम्मीदवार टीआरबी राजा के समर्थन में जबरदस्त चुनाव प्रचार की शुरुआत की और महिला अधिकार अनुदान को दोगुना करने का वादा किया।
तिरुवारूर जिले के मन्नारगुडी ( Mannargudi Election Campaign) विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में उदयनिधि स्टालिन ने डीएमके उम्मीदवार टीआरबी राजा के लिए समर्थन जुटाया। उन्होंने अपने संबोधन में दावा किया, "हमारे नेता कप्तान हैं और हम जीतेंगे।" इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी एआइएडीएमके नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को 'गुलाम टीम' बताया।
स्टालिन ने अपने भाषण में एआइएडीएमके सरकार के दौरान नीट (NEET) परीक्षा लागू होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने एआइएडीएमके नेता पलनीस्वामी पर सत्ता के लिए बार-बार समर्थन बदलने और राज्य के अधिकारों से समझौता करने का आरोप लगाया। उदयनिधि ने कहा, "यह गुलामी बनाम आत्मसम्मान की लड़ाई है।" उन्होंने पलनीस्वामी पर केंद्र सरकार के अधीनस्थ होने और अपने राजनीतिक मार्गदर्शकों से धोखा करने का भी आरोप लगाया।
उदयनिधि स्टालिन ने 'द्रविड़ मॉडल 2.0' के तहत वादा किया कि सत्ता में वापसी पर 'कलैंजर मगलीर उरिमै थोगै' (महिला अधिकार अनुदान) को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए प्रतिमाह किया जाएगा। साथ ही, महिलाओं को घरेलू उपकरण खरीदने के लिए 8,000 रुपए का विशेष अनुदान देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा।
इस रैली में कांग्रेस, वीसीके और वामपंथी गठबंधन दलों के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। उदयनिधि ने जनता को आगाह किया कि अगर एआइएडीएमके-भाजपा गठबंधन को फिर मौका मिला, तो तमिलनाडु के अधिकार खतरे में पड़ सकते हैं।
बाद में तिरुथुरैपूंडी में सीपीआइ प्रत्याशी मरिमुथु के समर्थन में प्रचार करते हुए उदयनिधि ने कार्यकर्ताओं से 50,000 वोटों के अंतर से जीत का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अगले 10 दिन हर कार्यकर्ता जनता तक पार्टी का संदेश पहुंचाए। डीएमके ने साफ किया है कि पार्टी नेतृत्व के मार्गदर्शन में आगामी चुनाव में पूरी ताकत झोंकी जाएगी।
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