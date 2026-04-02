FCRA संशोधन पर CM स्टालिन का विरोध, बताया अल्पसंख्यक संस्थानों पर हमला

मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख स्टालिन ने गुरुवार को अपने बयान में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया यह विधेयक ईसाई गैर-सरकारी संगठनों (NGO), चर्चों और अन्य अल्पसंख्यक संस्थानों की विदेशी फंडिंग को बाधित करने के इरादे से लाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ संपत्तियों पर कब्जे के प्रयासों के बाद अब केंद्र सरकार अल्पसंख्यक संस्थानों की आर्थिक स्वतंत्रता को भी सीमित करना चाहती है।