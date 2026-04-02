6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चेन्नई

FCRA संशोधन पर CM स्टालिन का विरोध, बताया अल्पसंख्यक संस्थानों पर हमला

चेन्नई में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक (FCRA Amendment Bill 2026) का कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने इसे अल्पसंख्यक संस्थानों, खासकर ईसाई एनजीओ और चर्चों पर सीधा हमला करार दिया। स्टालिन ने जोर देकर कहा कि यह प्रस्तावित संशोधन अल्पसंख्यक समाज के अधिकारों और उनके संस्थानों की स्वतंत्रता के लिए खतरा [&hellip;]

2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

shivali agrawal

Apr 02, 2026

FCRA संशोधन पर CM स्टालिन का विरोध, बताया अल्पसंख्यक संस्थानों पर हमला

चेन्नई में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक (FCRA Amendment Bill 2026) का कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने इसे अल्पसंख्यक संस्थानों, खासकर ईसाई एनजीओ और चर्चों पर सीधा हमला करार दिया। स्टालिन ने जोर देकर कहा कि यह प्रस्तावित संशोधन अल्पसंख्यक समाज के अधिकारों और उनके संस्थानों की स्वतंत्रता के लिए खतरा है।

क्या है FCRA Amendment Bill 2026 पर विवाद?

मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख स्टालिन ने गुरुवार को अपने बयान में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया यह विधेयक ईसाई गैर-सरकारी संगठनों (NGO), चर्चों और अन्य अल्पसंख्यक संस्थानों की विदेशी फंडिंग को बाधित करने के इरादे से लाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ संपत्तियों पर कब्जे के प्रयासों के बाद अब केंद्र सरकार अल्पसंख्यक संस्थानों की आर्थिक स्वतंत्रता को भी सीमित करना चाहती है।

केंद्र सरकार ने फिलहाल कदम पीछे खींचे

स्टालिन ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानकारी दी कि विपक्ष के विरोध और केरल में आगामी चुनावों के मद्देनज़र, जहां ईसाई समुदाय की बड़ी आबादी रहती है, केंद्र सरकार ने फिलहाल इस संशोधन पर कदम पीछे खींचे हैं। हालांकि, उनकी राय में संसद के विशेष सत्र में इसे फिर से आगे बढ़ाने की स्पष्ट योजनाएं बनी हुई हैं।

विधेयक को अन्यायपूर्ण और मनमाना बताया

मुख्यमंत्री स्टालिन ने FCRA Amendment Bill 2026 को पूरी तरह अन्यायपूर्ण और मनमाना करार देते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय से इसे तुरंत वापस लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ऐसे संशोधन अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों और उनके संस्थानों की स्वतंत्रता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेंगे।

संबंधित पक्षों से विरोध की अपील

स्टालिन ने न केवल केंद्र सरकार से इस विधेयक को वापस लेने की मांग की, बल्कि सभी संबंधित पक्षों से भी आग्रह किया कि वे एकजुट होकर इस प्रस्तावित संशोधन का विरोध करें। उन्होंने दोहराया कि ऐसे कदम अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए चिंता की बात हैं और उनके अधिकारों की रक्षा जरूरी है।

ये भी पढ़ें

Tamil Nadu Budget 2026: सीएम स्टालिन ने की केंद्र से फंडिंग की मांग
चेन्नई
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

Published on:

02 Apr 2026 05:33 pm

Hindi News / Tamil Nadu / Chennai / FCRA संशोधन पर CM स्टालिन का विरोध, बताया अल्पसंख्यक संस्थानों पर हमला

बड़ी खबरें

View All

चेन्नई

तमिलनाडु

ट्रेंडिंग

Ranipet सीट पर बड़ा बदलाव: विनोद गांधी ने छोड़ी सीट, मंत्री आर. गांधी होंगे DMK उम्मीदवार

Elections
चेन्नई

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव: प्यासे वेलूर में सियासी जंग तेज, रोजगार संकट बना बड़ा मुद्दा

Elections
राष्ट्रीय

टिकट न मिलने पर अन्नामलाई ने तोड़ी चुप्पी: चुनाव लड़ने से किया साफ इनकार, अब इस नई भूमिका में आएंगे नजर

Annamalai
राष्ट्रीय

तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा उलटफेर: क्या चुनाव नहीं लड़ेंगे अन्नामलाई? BJP की पहली लिस्ट ने सबको चौंकाया

bjp
राष्ट्रीय

तमिलनाडु में BJP की लिस्ट में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई का नाम नहीं, 27 प्रत्याशियों की सूची की जारी

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.