चेन्नई

IIT Madras AI Course अब हिंदी में, SWAYAM Plus पर फ्री उपलब्ध

IIT Madras ने अपनी डिजिटल लर्निंग पहल 'सभी के लिए एआइ' को अब हिंदी में लॉन्च कर दिया है। गुरुवार को चेन्नई से मिली जानकारी के अनुसार, देशभर के लर्नर्स छह निशुल्क AI ऑनलाइन कोर्स अपनी पसंदीदा भाषा हिंदी में कर सकते हैं। एआइ कोर्स: कौन, क्या, कब और कैसे? IIT  Madras के डीन (प्लानिंग)

Google source verification

चेन्नई

image

shivali agrawal

Jan 23, 2026

IIT Madras

IIT Madras(Image-College Official)

IIT Madras ने अपनी डिजिटल लर्निंग पहल 'सभी के लिए एआइ' को अब हिंदी में लॉन्च कर दिया है। गुरुवार को चेन्नई से मिली जानकारी के अनुसार, देशभर के लर्नर्स छह निशुल्क AI ऑनलाइन कोर्स अपनी पसंदीदा भाषा हिंदी में कर सकते हैं।

एआइ कोर्स: कौन, क्या, कब और कैसे?

IIT Madras के डीन (प्लानिंग) प्रो. आर. सारथी ने बताया कि अब 'सभी के लिए एआइ' के सभी 6 कोर्स हिंदी में उपलब्ध हैं, जिससे विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग डिजिटल शिक्षा का लाभ उठा सकेंगे। इन कोर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कोडिंग का पूर्व अनुभव जरूरी नहीं है। सिर्फ बुनियादी डिजिटल लिटरेसी और सीखने की इच्छा आवश्यक होगी।

SWAYAM Plus पर क्या-क्या मिलेगा?

स्वयं प्लस प्लेटफार्म पर उपलब्ध छह कोर्स हैं: एआई फॉर एजुकेटर्स, एआई इन फिजिक्स, एआई इन कैमिस्ट्री, एआई इन अकाउंटिंग, क्रिकेट एनालिटिक्स विद एआइ और एआइ-एमएल यूजिंग पायथन। हर कोर्स 25 से 45 घंटे का है और पूरी तरह निशुल्क है। यदि कोई अभ्यर्थी सर्टिफिकेशन चाहता है तो तदर्थ शुल्क देकर ऑनलाइन परीक्षा दे सकता है।

रजिस्ट्रेशन डिटेल्स और उपलब्धता

स्वयं प्लस पर वर्तमान में 500 से अधिक कोर्स हैं, जिनसे 4,75,000 से अधिक लर्नर्स जुड़े हैं। सभी एआइ कोर्स में रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक 26 जनवरी तक खुली रहेगी। इस पहल का उद्देश्य भाषाई बाधाओं को खत्म कर एआइ की समझ को बढ़ाना है।


image

