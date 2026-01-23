IIT Madras AI Course अब हिंदी में, SWAYAM Plus पर फ्री उपलब्ध

IIT Madras के डीन (प्लानिंग) प्रो. आर. सारथी ने बताया कि अब 'सभी के लिए एआइ' के सभी 6 कोर्स हिंदी में उपलब्ध हैं, जिससे विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग डिजिटल शिक्षा का लाभ उठा सकेंगे। इन कोर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कोडिंग का पूर्व अनुभव जरूरी नहीं है। सिर्फ बुनियादी डिजिटल लिटरेसी और सीखने की इच्छा आवश्यक होगी।