करोड़ों का इरिडियम निवेश घोटाला, छह गिरोहों का भंडाफोड़, सीबी-सीआइडी ने 30 लोगों को गिरफ्तार किया

सीबी-सीआइडी के अनुसार, आरोपियों ने पीड़ितों को यह विश्वास दिलाया कि दुर्लभ धातु इरिडियम की बिक्री से प्राप्त 10,000 करोड़ रुपए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के निष्क्रिय खातों में जमा हैं। पीड़ितों को झांसा दिया गया कि वे केवल 1 लाख रुपए अग्रिम देकर 1 करोड़ रुपए तक कमा सकते हैं। जांच में सामने आया कि कई लोगों ने 10 लाख से 20 लाख रुपए तक की बड़ी रकम ठगों को दे दी।