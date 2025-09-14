Patrika LogoSwitch to English

चेन्नई

करोड़ों का इरिडियम निवेश घोटाला, छह गिरोहों का भंडाफोड़, सीबी-सीआइडी ने 30 लोगों को गिरफ्तार किया

सीबी-सीआइडी ने तमिलनाडु में और बाहर चार अन्य जगहों पर बड़े पैमाने पर छापामारी कर बहु-करोड़ इरिडियम घोटाले का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में छह संगठित गिरोहों का भंडाफोड़ हुआ और 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

चेन्नई

MAGAN DARMOLA

Sep 14, 2025

iridium scam

चेन्नई. तमिलनाडु राज्य अपराध शाखा-आपराधिक जांच विभाग (सीबी-सीआइडी) ने शनिवार को पूरे राज्य में और बाहर चार अन्य जगहों पर बड़े पैमाने पर छापामारी कर बहु-करोड़ इरिडियम घोटाले का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में छह संगठित गिरोहों का भंडाफोड़ हुआ और 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों के अनुसार, इन गिरोहों ने व्यापारियों और आम नागरिकों को भारी मुनाफे का लालच देकर 25 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की।

सीबी-सीआइडी के अनुसार, आरोपियों ने पीड़ितों को यह विश्वास दिलाया कि दुर्लभ धातु इरिडियम की बिक्री से प्राप्त 10,000 करोड़ रुपए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के निष्क्रिय खातों में जमा हैं। पीड़ितों को झांसा दिया गया कि वे केवल 1 लाख रुपए अग्रिम देकर 1 करोड़ रुपए तक कमा सकते हैं। जांच में सामने आया कि कई लोगों ने 10 लाख से 20 लाख रुपए तक की बड़ी रकम ठगों को दे दी।

पीड़ित की पहल से जांच शुरू

यह घोटाला तब उजागर हुआ जब एक पीड़ित ने आरबीआइ को कथित जमे हुए फंड के बारे में पत्र लिखकर जानकारी मांगी। आरबीआइ ने यह शिकायत तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक को भेज दी, जिसके बाद सीबी-सीआइडी ने राज्यव्यापी जांच शुरू की। इसी सप्ताह की शुरुआत में इस रैकेट से जुड़े 13 संदिग्धों को सेलम जिले में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।

अंतर जिला नेटवर्क का खुलासा

पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ के बाद अन्य सदस्यों का भी विभिन्न जिलों में पता लगाया। इसी आधार पर सीबी-सीआइडी ने राज्यभर में 13 मामले दर्ज किए। तमिलनाडु में 43 समेत पुदुचेरी व कर्नाटक समेत कुल 47 स्थानों पर छापेमारी की। इस अभियान में 10 उप पुलिस अधीक्षक, 35 निरीक्षक और 12 उप निरीक्षक शामिल थे।

गिरफ्तार किए गए प्रमुख साजिशकर्ताओं में चेन्नई के एसएचएस स्वामीनाथन, काटपाडी के जयराज, कुदुमियानमलाई के ए.सी. रविचंद्रन, मनप्परै के ज्ञानप्रकाशम और दिण्डीगुल की डेज़ी रानी शामिल हैं। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

जांच जारी, और गिरफ्तारियों की संभावना

सीबी-सीआइडी अधिकारी के अनुसार, गिरोह के बाकी सदस्यों की पहचान और उनके वित्तीय नेटवर्क की गहन जांच जारी है। पूछताछ के दौरान सामने आने वाली नई कड़ियों के आधार पर और गिरफ्तारियां संभव हैं। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसे झांसे में न आएं और किसी भी संदिग्ध वित्तीय योजना की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

Published on:

14 Sept 2025 06:22 pm

Hindi News / Tamil Nadu / Chennai / करोड़ों का इरिडियम निवेश घोटाला, छह गिरोहों का भंडाफोड़, सीबी-सीआइडी ने 30 लोगों को गिरफ्तार किया

