Ranipet सीट पर बड़ा बदलाव: विनोद गांधी ने छोड़ी सीट, मंत्री आर. गांधी होंगे DMK उम्मीदवार

विनोद गांधी, जो डीएमके पर्यावरण प्रकोष्ठ के राज्य उपसचिव हैं, ने पार्टी अध्यक्ष एमके स्टालिन और उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन के प्रति आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने अपने पिता की चुनाव लड़ने की प्रबल इच्छा को देखते हुए यह फैसला लिया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को धन्यवाद दिया और भरोसा जताया कि वे जनसेवा के लिए आगे भी प्रतिबद्ध रहेंगे। विनोद गांधी के अनुसार, यह निर्णय उन्होंने अपने पिता के सम्मान और पार्टी हित में लिया है।