सोशल मीडिया पर महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो के विरोध में प्रवासियों ने दिया धरना

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि आरोपी पर पहले भी गुंडा कानून लगाया गया था लेकिन वह रिहा होकर फिर से ऐसे वीडियो डाल रहा है। उन्होंने कहा कि चेन्नई जैसे बड़े शहर में उत्तर और दक्षिण भारतीय कई वर्ष से मिलजुलकर रहते आए हैं। इस तरह की हरकतें समाज में दरार पैदा कर सकती हैं। आरोपी ने साहुकारपेट स्थित बाबा रामदेव मंदिर में हुई एक सभा में भाग लेने वाली राजस्थान की महिलाओं को भी सोशल मीडिया पर अश्लील बातें कहकर अपमानित किया। जब उससे सीधे संपर्क किया गया, तब भी वह अश्लील भाषा का इस्तेमाल करता रहा। उसका पहला वीडियो कोयम्बत्तूर में बाबा रामदेव के जुलूस पर आधारित था। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे उत्तर या दक्षिण भारतीय के रूप में भेदभाव नहीं करते। सभी भारतीय हैं और एकता से रहते हैं। आरोपी की हरकतें देश की एकजुटता को तोड़ने वाली हैं।