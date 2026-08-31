राहुल गांधी या विजय? PM के चेहरे पर TVK-कांग्रेस आमने-सामने, मंत्री ने कह दिया- नहीं माने तो दे देंगे इस्तीफा

Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु की राजनीति में 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से हलचल शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) और कांग्रेस के बीच प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर मतभेद सामने आने लगे हैं। कांग्रेस नेता और राज्य सरकार में मंत्री राजेश कुमार ने TVK को साफ चेतावनी दी है कि अगर पार्टी 2029 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानने के लिए तैयार नहीं होती है, तो सरकार में शामिल कांग्रेस के दोनों मंत्री इस्तीफा दे देंगे।