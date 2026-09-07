‘आज विजय देंगे हर सवाल का जवाब, विधानसभा में आमने-सामने होगी TVK और DMK!’

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय आज विधानसभा में कानून-व्यवस्था को लेकर विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे। ( फाइल फोटो-ANI)
Tamil Nadu Assembly:तमिलनाडु विधानसभा की कार्यवाही तीन दिन के ब्रेक के बाद आज सोमवार को फिर शुरू होगी। आज सदन में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय कानून-व्यवस्था को लेकर विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे। पिछले दिनों इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच काफी तीखी बहस हुई थी। अब सभी की नजर मुख्यमंत्री के जवाब पर है।
विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने राज्य में अपराध की घटनाओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उनका आरोप है कि टीवीके सरकार के शुरुआती 116 दिनों में राज्य की कानून-व्यवस्था बिगड़ी है। उन्होंने हत्या, महिलाओं के खिलाफ अपराध, पुलिस से जुड़े मामलों और ऑनर किलिंग जैसी घटनाओं का जिक्र करते हुए सरकार से जवाब मांगा है।
एआईएडीएमके नेता एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने भी सरकार को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में हत्या और लूट जैसी घटनाओं पर रोक लगाने में सरकार सफल नहीं हो रही है। उन्होंने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी सरकार से सवाल किए हैं।
विपक्ष के इन आरोपों के बीच मुख्यमंत्री विजय ने सदन में कहा था कि वह उठाए गए हर सवाल का जवाब देंगे। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से यह भी कहा था कि वे उनके जवाब के समय सदन से बाहर न जाएं और वहीं रहकर उनका जवाब सुनें। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद आज की विधानसभा कार्यवाही काफी अहम हो गई है।
मुख्यमंत्री के जवाब से ठीक एक दिन पहले चेन्नई में टीवीके के एक पदाधिकारी की हत्या का मामला भी सामने आया है। इस मामले ने कानून-व्यवस्था को लेकर चल रही बहस को और तेज कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। ऐसे में विपक्ष आज सरकार को इस मुद्दे पर और घेर सकता है।
विधानसभा की कार्यवाही सुबह 9:30 बजे शुरू होगी। सोमवार को प्रश्नकाल नहीं होगा। सरकार पहले एक संशोधन विधेयक पेश करेगी। इसके बाद दूसरे तय कामकाज पर चर्चा होगी।
मुख्यमंत्री के जवाब के बाद वन, वाणिज्यिक कर, स्टांप एवं पंजीकरण, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन जैसे विभागों के बजट पर भी चर्चा होगी। इन विभागों से जुड़े मंत्री सदन में अपनी बात रखेंगे और आगे की योजनाओं की जानकारी दे सकते हैं। विधानसभा का यह सत्र अब तक 18 दिन चल चुका है। इस दौरान सरकार के खर्च और अलग-अलग विभागों के कामकाज को लेकर चर्चा हुई है।
अब आज सबसे ज्यादा नजर मुख्यमंत्री विजय के जवाब पर रहेगी। देखना होगा कि वह विपक्ष के आरोपों का किस तरह जवाब देते हैं और कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार की ओर से कौन से नए कदमों का ऐलान करते हैं। उनका जवाब आने वाले दिनों में तमिलनाडु की राजनीति का माहौल भी तय कर सकता है।
बड़ी खबरेंView All
चेन्नई
तमिलनाडु
ट्रेंडिंग