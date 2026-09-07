‘आज विजय देंगे हर सवाल का जवाब, विधानसभा में आमने-सामने होगी TVK और DMK!’

मुख्यमंत्री के जवाब के बाद वन, वाणिज्यिक कर, स्टांप एवं पंजीकरण, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन जैसे विभागों के बजट पर भी चर्चा होगी। इन विभागों से जुड़े मंत्री सदन में अपनी बात रखेंगे और आगे की योजनाओं की जानकारी दे सकते हैं। विधानसभा का यह सत्र अब तक 18 दिन चल चुका है। इस दौरान सरकार के खर्च और अलग-अलग विभागों के कामकाज को लेकर चर्चा हुई है।