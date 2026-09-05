विजय को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने की मांग के बीच TVK का बड़ा कदम, 9 सितंबर को गठबंधन के नाम का ऐलान, कांग्रेस भी होगी शामिल

Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु की सियासत में सीएम विजय की पार्टी टीवीके (TVK) और उसके सहयोगी दलों के बीच गठबंधन को औपचारिक रूप देने की कवायद तेज हो गई है। 9 सितंबर को चेन्नई में गठबंधन सहयोगियों की दूसरी बैठक होने जा रही है। बैठक में साझा राजनीतिक मोर्चे को औपचारिक नाम देने और आगे की रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है। यह बैठक ऐसे समय हो रही है, जब TVK के भीतर पार्टी प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय को 2029 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष का प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने की मांग को लेकर कांग्रेस के साथ मतभेद खुलकर सामने आ चुके हैं।