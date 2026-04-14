Tamil Nadu Election 2026: BJP घोषणापत्र में महिलाओं, गिग वर्कर्स और सुरक्षा पर जोर

छात्रों को 10 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण, बेरोजगार कर्जदारों के लिए ऋण माफी, टॉपर्स को मुफ्त कोचिंग और जिलास्तरीय कोचिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है। स्वास्थ्य सेवाओं में वरिष्ठ नागरिकों के लिए वार्षिक मुफ्त स्वास्थ्य जांच, मोटरबाइक एंबुलेंस की संख्या दोगुनी करने और दुर्लभ बीमारियों के लिए 100 करोड़ रुपए के मिशन का ऐलान किया गया है। औद्योगिक विकास के लिए ‘भव्य’ के तहत 10 नए औद्योगिक पार्क और राज्यभर में औद्योगिक कॉरिडोर बढ़ाने की योजना है।