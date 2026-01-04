Tamil Nadu Ration Cardholders को पोंगल पर मिलेगा 3 हजार नकद उपहार

चेन्नई में पोंगल पर्व से पहले Tamilnadu सरकार ने रविवार को बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की अगुवाई में अब 2.23 करोड़ Ration Cardholders परिवारों को 3,000 रुपए नकद उपहार मिलेगा। विधानसभा चुनावों की तैयारी के बीच यह फैसला सामने आया है और इसका सीधा फायदा राज्य के लाखों परिवारों को होगा।
Tamilnadu सरकार द्वारा घोषित इस पोंगल उपहार योजना के तहत राज्य के लगभग 2.23 करोड़ चावल Ration cardholders को 3,000 रुपए की नकद सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही श्रीलंकाई तमिल पुनर्वास शिविरों में रह रहे करीब 19,000 परिवार भी इस योजना के पात्र होंगे। हालांकि, लगभग 3.8 लाख ऐसे राशन कार्डधारक जिनके कार्ड सिर्फ चीनी या बिना वस्तु वाले हैं, उन्हें यह लाभ नहीं मिलेगा।
इस बार राज्य सरकार ने पोंगल उपहार योजना के लिए 6,936.18 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इन राशि को राशन दुकान कर्मचारियों के माध्यम से सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाया जाएगा। नकद राशि के अलावा, प्रत्येक परिवार को एक-एक किलोग्राम कच्चा चावल, एक किलोग्राम चीनी और एक गन्ना भी मिलेगा। साथ ही, 1.76 करोड़ राशन कार्डधारकों को मुफ्त धोती और साड़ी भी वितरित की जाएंगी।
पोंगल के मौके पर नकद उपहार देने की परंपरा 1990 में शुरू हुई थी। उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि ने पेंशनर्स को 100 रुपए दिए थे। 1998 में राशि 150 रुपए कर दी गई। जनवरी 2014 में पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता ने पहली बार राशन कार्डधारकों को 100 रुपए नकद, एक किलोग्राम चावल और एक किलोग्राम चीनी देना शुरू किया। 2019 में सहायता बढ़कर 1,000 रुपए हुई और 2021 में तत्कालीन सरकार ने 2,500 रुपए दिए थे। पिछली दो वर्षों में 1,000 रुपए नकद उपहार दिया गया था, लेकिन इस बार दी जा रही 3,000 रुपए की राशि अब तक की सबसे अधिक है।
खाद्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने दो वर्ष पूर्व Ration cardholders को बैंक खातों से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की थी। हालांकि, अभी तक सभी खातों से लिंक नहीं हो सका है। अधिकारी ने बताया कि सहकारिता विभाग को नए बैंक खाते खुलवाने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। सभी राशन कार्डों का सक्रिय बैंक खातों से लिंक होने के बाद ही प्रत्यक्ष लाभ अंतरण संभव होगा। फिलहाल नकद सहायता राशन दुकान कर्मचारियों के जरिए वितरित की जाएगी।
यह घोषणा ऐसे समय आई है, जब तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री स्टालिन ने सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों की पुरानी पेंशन योजना की मांग पूरी की थी। अब पोंगल उपहार योजना के तहत लाखों ration cardholders को सीधा आर्थिक फायदा देकर सरकार चुनावी रणनीति को मजबूत कर रही है।
इस वर्ष प्रत्येक लाभार्थी परिवार को 3,000 रुपए नकद के साथ एक-एक किलोग्राम चावल, चीनी और एक गन्ना मिलेगा। साथ ही बड़ी संख्या में धोती और साड़ी भी मुफ्त वितरित की जाएंगी। सरकार की ओर से यह सहायता पोंगल पर्व के ठीक पहले दी जाएगी, जिससे त्योहार की खुशियों में इजाफा हो सके।
