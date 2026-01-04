Tamil Nadu Ration Cardholders को पोंगल पर मिलेगा 3 हजार नकद उपहार

पोंगल के मौके पर नकद उपहार देने की परंपरा 1990 में शुरू हुई थी। उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि ने पेंशनर्स को 100 रुपए दिए थे। 1998 में राशि 150 रुपए कर दी गई। जनवरी 2014 में पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता ने पहली बार राशन कार्डधारकों को 100 रुपए नकद, एक किलोग्राम चावल और एक किलोग्राम चीनी देना शुरू किया। 2019 में सहायता बढ़कर 1,000 रुपए हुई और 2021 में तत्कालीन सरकार ने 2,500 रुपए दिए थे। पिछली दो वर्षों में 1,000 रुपए नकद उपहार दिया गया था, लेकिन इस बार दी जा रही 3,000 रुपए की राशि अब तक की सबसे अधिक है।