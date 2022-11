तमिलनाडु राज्य चैंपियनशिप ट्रॉफी 16 जनवरी से, सरकारी स्कूल के छात्रों को नि:शुल्क कोचिंग दी जाएगी

चेन्नई, चेंगलपेट, कांचीपुरम, कोयम्बत्तूर और तिरुचि सहित 16 जिलों की टीमें भाग लेंगी

चेन्नई. साउथ इंडिया स्कूल्स क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जॉन अमलान और तमिलनाडु स्कूल क्रिकेट फेडरेशन के महासचिव विग्नेश माजिनी ने 16 जनवरी से आयोजित होने वाली तमिलनाडु राज्य चैंपियनशिप ट्रॉफी (अंडर-19) की घोषणा की है। जॉन अमलान ने कहा कि स्कूली छात्रों के लिए तमिलनाडु स्टेट चैंपियनशिप ट्रॉफी 16 जनवरी से शुरू होगी।

पहले चरण में चेन्नई, चेंगलपेट, कांचीपुरम, कोयम्बत्तूर और तिरुचि सहित 16 जिलों की टीमों के इस टूर्नामेंट में भाग लेने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इस 8 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच विदेश में आयोजित किया जाएगा।

उन्होंने कहा, बीस ओवर लीग राउंड जीतने वाले खिलाड़ियों को क्षेत्रीय और राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। जॉन अमलान और विग्नेश माजिनी ने कहा कि तमिलनाडु में चयनित स्कूली छात्रों को विशेष कोचिंग दी जाएगी जो प्रतिभाशाली और क्रिकेट में रुचि रखते हैं। साथ ही सरकारी स्कूल के छात्रों को नि:शुल्क कोचिंग दी जाएगी।

जॉन अमलान ने कहा, खिलाड़ियों के चयन के लिए प्रत्येक जिले में एक समिति का गठन किया गया है और इस समिति द्वारा अनुशंसित प्रत्येक जिले में क्रिकेट टीमों का गठन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार के सहयोग से टीएनएससीएफ अंडर-19 टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा है और इसके लिए वह तमिलनाडु सरकार के बहुत आभारी हैं।

