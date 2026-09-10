‘CM विजय फिल्मों में हीरो, असल जिंदगी में बड़े विलेन,’ TTV दिनाकरन ने कहा- वह स्वार्थी और बुरे इंसान हैं

TTV Dhinakaran on CM Vijay: अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम (AMMK) प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और TVK प्रमुख विजय पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने विजय की फिल्मों वाली 'हीरो' की छवि पर निशाना साधते हुए उन्हें 'असल जिंदगी में बड़ा विलेन' बताया। दिनाकरन ने कहा कि विजय के शरीर की भाषा और उनके शब्दों से साफ होता है कि वह अच्छे इंसान नहीं हैं। इतना ही नहीं दिनाकरन ने यह भी कहा कि 'विजय फिल्मों में हीरो हैं, लेकिन असल जिंदगी में वह बड़े विलेन हैं।' इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि विजय स्वार्थी हैं और अपने फायदे के लिए किसी को भी बलि का बकरा बना सकते हैं।