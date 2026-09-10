‘CM विजय फिल्मों में हीरो, असल जिंदगी में बड़े विलेन,’ TTV दिनाकरन ने कहा- वह स्वार्थी और बुरे इंसान हैं

TTV दिनाकरन CM विजय पर साधा निशाना, फोटो सोर्स- ANI
TTV Dhinakaran on CM Vijay: अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम (AMMK) प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और TVK प्रमुख विजय पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने विजय की फिल्मों वाली 'हीरो' की छवि पर निशाना साधते हुए उन्हें 'असल जिंदगी में बड़ा विलेन' बताया। दिनाकरन ने कहा कि विजय के शरीर की भाषा और उनके शब्दों से साफ होता है कि वह अच्छे इंसान नहीं हैं। इतना ही नहीं दिनाकरन ने यह भी कहा कि 'विजय फिल्मों में हीरो हैं, लेकिन असल जिंदगी में वह बड़े विलेन हैं।' इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि विजय स्वार्थी हैं और अपने फायदे के लिए किसी को भी बलि का बकरा बना सकते हैं।
दरअसल, तमिलनाडु विधानसभा में विजय के एक इशारे को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। DMK ने आरोप लगाया कि विजय ने अपने हाथ से जबड़े की ओर इशारा करके मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की जबड़े की चोट का मजाक उड़ाया। हालांकि, विजय ने इस आरोप से इनकार करते हुए इसे महज एक आकस्मिक शारीरिक अभिव्यक्ति बताया था। विजय ने बुधवार को कहा था, 'मेरी बॉडी लैंग्वेज एक आकस्मिक अभिव्यक्ति थी। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसका उद्देश्य किसी भी तरह से ऐसा नहीं था।' हालांकि, उनकी सफाई के बावजूद विवाद खत्म नहीं हुआ।
विवाद के बीच मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी विजय पर पलटवार किया। एक वीडियो संदेश में उन्होंने 1976 में अपनी गिरफ्तारी और जेल में कथित यातनाओं का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि आपातकाल के दौरान करुणानिधि के नेतृत्व वाली DMK सरकार को बर्खास्त किए जाने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
स्टालिन ने कहा कि जेल में उनके साथ कई तरह की ज्यादतियां की गईं। उनके मुताबिक, उन्हें कुष्ठ रोगियों के साथ रखा गया और करीब 10 लोगों को एक छोटे से कमरे में बंद किया गया था। उन्होंने कहा कि रात में पुलिस उन्हें सोने नहीं देती थी और लाठियों तथा जूतों से पीटा जाता था। स्टालिन ने दावा किया कि इसी मारपीट के दौरान उनकी जबड़े की हड्डी टूट गई थी। उन्होंने कहा कि उनके साथ जेल में बंद सांसद चिट्टी बाबू की भी मौत हो गई थी।
एमके स्टालिन ने विजय की उस सफाई को भी खारिज किया, जिसमें उन्होंने जबड़े की ओर इशारा करने से इनकार किया था। स्टालिन ने सवाल किया, 'क्या तुमने हाथ से अपने जबड़े की ओर इशारा नहीं किया था?' उन्होंने कहा कि आज भी उनके शरीर पर उस मारपीट के निशान हैं। स्टालिन ने विजय को तमिलनाडु और DMK के इतिहास को पढ़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि यह वही इतिहास है जो अन्नादुरई के समय से चला आ रहा है, जिन्हें विजय अपना प्रेरणास्रोत बताते हैं। स्टालिन ने कहा, 'मेरी जिंदगी और मेरे संघर्ष के बारे में पढ़ो। तुम सच्चाई नहीं जानते।'
तमिलनाडु की राजनीति में विजय के TVK के चुनावी पदार्पण और सत्ता में आने के बाद से राजनीतिक बयानबाजी में व्यक्तिगत हमले भी बढ़े हैं। जबड़े के इशारे को लेकर उठा यह विवाद इसी राजनीतिक टकराव की एक नई कड़ी माना जा रहा है।
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