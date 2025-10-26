शहर की सडक़ों पर 20 मैरिज हॉल, पार्किंग की नहीं व्यवस्था, सार्वजनिक मार्ग में बाधा पर छह महीने की सजा का प्रावधान, लेकिन कार्रवाई न होने से सुधार नहीं

देवउठनी ग्यारस से शादी का शुभ मुहूर्त शुरू हो रहा है। शादी-समारोहों के मौसम में शहर की सडक़ों पर ट्रैफिक जाम और पार्किंग की कमी का संकट हर साल की तरह इस बार भी शहरवासियों के लिए बड़ी परेशानी बना रहेगा। शहर में कुल 46 मैरिज गार्डनों में से प्रमुख मार्गों पर संचालित करीब 20 बड़े-छोटे मैरिज हॉल में पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं है। नतीजतन, बारात और मेहमानों के वाहनों का सडक़ों पर खड़ा होना आम बात बन चुका है। सार्वजनिक मार्गों में बाधा डालने पर छह माह की सजा का प्रावधान है, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई न होने से स्थिति जस की तस बनी हुई है। वहीं, इन मैरिज गार्डनों के पास आवश्यक फायर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी नहीं हैं, जिससे सुरक्षा मानकों की खुलेआम अनदेखी हो रही है।