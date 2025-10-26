Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

शहर की सडक़ों पर 20 मैरिज हॉल, पार्किंग की नहीं व्यवस्था, सार्वजनिक मार्ग में बाधा पर छह महीने की सजा का प्रावधान, लेकिन कार्रवाई न होने से सुधार नहीं

शहर में कुल 46 मैरिज गार्डनों में से प्रमुख मार्गों पर संचालित करीब 20 बड़े-छोटे मैरिज हॉल में पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं है।

3 min read
Google source verification

छतरपुर

image

Dharmendra Singh

Oct 26, 2025

jaam

जाम की फाइल फोटो

देवउठनी ग्यारस से शादी का शुभ मुहूर्त शुरू हो रहा है। शादी-समारोहों के मौसम में शहर की सडक़ों पर ट्रैफिक जाम और पार्किंग की कमी का संकट हर साल की तरह इस बार भी शहरवासियों के लिए बड़ी परेशानी बना रहेगा। शहर में कुल 46 मैरिज गार्डनों में से प्रमुख मार्गों पर संचालित करीब 20 बड़े-छोटे मैरिज हॉल में पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं है। नतीजतन, बारात और मेहमानों के वाहनों का सडक़ों पर खड़ा होना आम बात बन चुका है। सार्वजनिक मार्गों में बाधा डालने पर छह माह की सजा का प्रावधान है, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई न होने से स्थिति जस की तस बनी हुई है। वहीं, इन मैरिज गार्डनों के पास आवश्यक फायर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी नहीं हैं, जिससे सुरक्षा मानकों की खुलेआम अनदेखी हो रही है।

समस्या का दायरा- कहां और कैसे लगता है जाम

शहर के नौगांव रोड, पन्ना रोड, सागर रोड, सटई रोड, देरी रोड, जवाहर रोड और पठापुर रोड जैसे मार्गों पर शाम के समय बारातों और समारोहों के कारण अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है। बैंड-बाजे, डीजे, सजावट ट्रक और केटरिंग वाहनों के चलते न केवल आमजन को परेशानी होती है बल्कि एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी आपात सेवाएं भी फंस जाती हैं।

नियम क्या कहते हैं

नगर पालिका और शहरी नियोजन के नियमों के अनुसार, किसी भी व्यावसायिक भवन के कुल क्षेत्रफल का कम से कम 35 प्रतिशत हिस्सा पार्किंग के लिए आरक्षित होना अनिवार्य है। साथ ही, किसी भी सार्वजनिक मार्ग को अवरुद्ध करना दंडनीय अपराध है। बावजूद इसके अधिकांश विवाहस्थल बिना वैध अनुमति, अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र और पार्किंग के संचालन में हैं। शहर के विवाह स्थलों में से सिर्फ 2-3 ही ऐसे हैं जिनके पास वैध लाइसेंस और आवश्यक प्रमाणपत्र हैं।

नोटिस और घोषणाएं— लेकिन असर नहीं

वर्ष 2018, 2019 और 2021 में नगर पालिका, एसडीएम कार्यालय और ट्रैफिक पुलिस द्वारा कई बार नोटिस जारी किए गए, जिनमें पार्किंग की व्यवस्था और फायर एनओसी अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए थे। परंतु अधिकांश संचालकों ने इन्हें नजरअंदाज किया। प्रशासनिक अमला जांच में ढिलाई बरतता रहा और कार्रवाई सिर्फ कागजों में सीमित रही।

कौन-कौन से मैरिज हॉल समस्या का कारण

रामराजा पैलेस, नैवेद्य, रीजेंसी, मधुवन गार्डन, मधुर मिलन, गजराज, विराज गार्डन, सेंगर वाटिका, ओमसाईराम, उमंग पैलेस, गुलाब, शिव वाटिका, सिद्धि विनायक और आईवीएस लोन जैसे हॉल बार-बार ट्रैफिक जाम की वजह बनते हैं। इनमें अधिकांश के पास न पार्किंग है न फायर एनओसी। नगर पालिका ने पूर्व में इन्हें नोटिस जारी किए, लेकिन अब तक कोई ठोस सुधार नहीं हुआ।

सागर और पन्ना रोड के निवासियों को रोजाना की समस्या

सागर और पन्ना रोड के रहवासियों का कहना है कि शादी के सीजन में रोज़ाना घंटों जाम में फंसना उनकी दिनचर्या बन गई है। लोगों का कहना है विवाह समारोह मनाना हर किसी का हक है, लेकिन दूसरों की परेशानी का कारण बनना नहीं।

प्रशासन की स्थिति

मैरिज हॉल संचालकों को बार-बार निर्देश दिए गए हैं और फायर एनओसी के बिना संचालन बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। जागरुकता अभियान भी चलाए गए हैं। आने वाले दिनों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

माधुरी शर्मा, सीएमओ

नगरपालिका को निर्देशित किया गया है। मैरिज हॉल में सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन कराने के लिए बीते दिनों में पुलिस के जरिए सीसीटीवी समेत अन्य व्यवस्थाओं का वेरीफिकेशन कराया गया था। सडक़ जाम करने और सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी।

अखिल राठौर, एसडीएम

संभावित समाधान

1. पार्किंग क्षेत्र का अनिवार्य अनुपालन और बिना पार्किंग वाले विवाहगृहों की बुकिंग रोकना।

2. नगर पालिका द्वारा सामूहिक पार्किंग-जोन का निर्माण और उसका उपयोग अनिवार्य करना।

3. ट्रैफिक और पुलिस का संयुक्त पूर्व-नियोजन।

4. बिना लाइसेंस और बिना फायर एनओसी वाले हॉलों पर तत्काल सीलिंग की कार्रवाई।

5. सार्वजनिक मार्ग बाधित करने पर छह महीने तक की सजा और जुर्माने का सख्ती से पालन।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 Oct 2025 10:56 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / शहर की सडक़ों पर 20 मैरिज हॉल, पार्किंग की नहीं व्यवस्था, सार्वजनिक मार्ग में बाधा पर छह महीने की सजा का प्रावधान, लेकिन कार्रवाई न होने से सुधार नहीं

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में विधायक समर्थक की दबंगई, थाने से ले भागे जब्त ट्रैक्टर

chhatarpur mla news
छतरपुर

एक्शन में पुलिस…नगर परिषद अध्यक्ष के बेटे और जनपद अध्यक्ष के भतीजे समेत 13 को जुआ खेलते रंगे हाथों पकड़ा

chhatarpur news
छतरपुर

एक्शन में कलेक्टर साहब! काम में लापरवाही बरतने पर थमाया दो बीएमओ को नोटिस

छतरपुर

छतरपुर का वुडन फर्नीचर क्लस्टर: जमीन मिली, लेकिन योजना छह साल से अटकी, 1200 युवाओं के रोजगार के सपने अधर में

jila udhyog avam byapar kendra
छतरपुर

रविवार से खजुराहो से दिल्ली और वनारस की विमान सेवा होगी शुरू

khajuraho airport
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.