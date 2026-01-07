एमपी के इस जिले में ठंड के कारण कल 1-5वीं क्लास तक की छुट्टी घोषित

जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से जो आदेश जारी किया गया है उसके अनुसार जिले में लगातार पड़ रही भीषण सर्दी और शीतलहर को देखते हुए विद्यार्थियों के लिए एक और दिन का अवकाश घोषित किया गया है। आदेश के अनुसार 8 जनवरी 2026 को जिले के समस्त शासकीय, अशासकीय, सीबीएसई सहित प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में नर्सरी से कक्षा आठवीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों का अवकाश रहेगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह अवकाश केवल छात्र-छात्राओं के लिए लागू होगा। इस दौरान सभी शिक्षक विद्यालय में उपस्थित रहेंगे और शासकीय, कार्यालयीन कार्यों के साथ अन्य आवश्यक गतिविधियां नियमित रूप से संचालित करेंगे। बता दें कि पहले 6 और 7 जनवरी को भी स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई थी। प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को ठंड से बचाव के आवश्यक उपाय अपनाएं और मौसम को देखते हुए सावधानी बरतें।