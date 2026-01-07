7 जनवरी 2026,

बुधवार

छतरपुर

एमपी के इस जिले में ठंड के कारण कल 1-5वीं क्लास तक की छुट्टी घोषित

mp news: भीषण सर्दी और शीतलहर को देखते हुए जारी किया आदेश, 8 जनवरी को नर्सरी से लेकर 8वीं तक की कक्षाओं की रहेगी छुट्टी।

छतरपुर

Shailendra Sharma

Jan 07, 2026

chhatarpur school

Due to cold 1-5th class school in Chhatarpur district will remain closed on January 8th

mp news: मध्यप्रदेश में इन दिनों ठंड चरम पर है, कड़ाके की सर्दी ने लोगों को बेहाल कर दिया है और जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। घने कोहरे के कारण कई जिलों में दृश्यता (विजिबिलिटी) बेहद कम हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले तीन दिनों तक लोगों को ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में छतरपुर जिले में जिला शिक्षा अधिकारी कल यानी 8 जनवरी को भी नर्सरी से लेकर 8वीं तक की कक्षाओं की छुट्टी घोषित की है।

8 जनवरी का अवकाश घोषित

जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से जो आदेश जारी किया गया है उसके अनुसार जिले में लगातार पड़ रही भीषण सर्दी और शीतलहर को देखते हुए विद्यार्थियों के लिए एक और दिन का अवकाश घोषित किया गया है। आदेश के अनुसार 8 जनवरी 2026 को जिले के समस्त शासकीय, अशासकीय, सीबीएसई सहित प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में नर्सरी से कक्षा आठवीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों का अवकाश रहेगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह अवकाश केवल छात्र-छात्राओं के लिए लागू होगा। इस दौरान सभी शिक्षक विद्यालय में उपस्थित रहेंगे और शासकीय, कार्यालयीन कार्यों के साथ अन्य आवश्यक गतिविधियां नियमित रूप से संचालित करेंगे। बता दें कि पहले 6 और 7 जनवरी को भी स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई थी। प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को ठंड से बचाव के आवश्यक उपाय अपनाएं और मौसम को देखते हुए सावधानी बरतें।

सतना-रीवा में 10 जनवरी तक 1-5वीं तक की कक्षाओं की छुट्टी

वहीं सतना और रीवा जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए दोनों जिलों में 1 से 5वीं तक की कक्षाओं की 10 जनवरी तक छुट्टी के आदेश जारी किए गए हैं। जो आदेश जारी हुए हैं उनमें लिखा है- शीतऋतु के प्रभाव से तापमान में लगातार आ रही गिरावट, शीतलहर एवं कोहरे से तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम होने की संभावना है। जिसके कारण छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए जिले के अंतर्गत संचालित सभी सरकारी, प्राइवेट स्कूलों में 1-5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए दिनांक 8-01-26 से 10-01-26 तक अवकाश घोषित किया जाता है। शिक्षक नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित होकर अन्य शासकीय कार्य संपादित करेंगे।

खबर शेयर करें:

07 Jan 2026 08:49 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / एमपी के इस जिले में ठंड के कारण कल 1-5वीं क्लास तक की छुट्टी घोषित

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

