दीवार फांदकर घर में घुसा पूर्व सरपंच का बेटा, मुंह पकड़कर की जबरदस्ती

former sarpanch son enters house and raped married woman
mp news: मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में एक शादीशुदा महिला के साथ रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना खजुराहो थाना क्षेत्र की है जहां रहने वाले महिला का आरोप है कि पति की गैर मौजूदगी में पूर्व सरपंच का बेटा घर में घुसा और उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।
पीड़ित महिला अपने पति के साथ पुलिस थाने पहुंची थी और शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में महिला ने बताया कि पति खेत पर काम करने के लिए गया था और वो घर पर अकेली थी। इसी बात का फायदा उठाकर सूरजपुरा गांव के पूर्व सरपंच का बेटा बृजगोपाल रात में करीब 10.30 बजे जबरदस्ती घर में घुस आया। जब वो घर का दरवाजा बंद कर कमरे में पहुंची तो बृजगोपाल पहले से ही कमरे में मौजूद था। वो कुछ कर पाती इससे पहले ही बृजगोपाल ने उसे पकड़ लिया और सीने पर चढ़कर मुंह पर कपड़ा बांध दिया और उसके साथ जबरदस्ती की। उसने आरोपी को रोकने की पूरी कोशिश की, मिन्नतें की लेकिन वो नहीं माना और दुष्कर्म करता रहा।
जब पति घर वापस आया तो पीड़िता ने उसे पूरी घटना बताई। इसके बाद पति पत्नी पुलिस थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पति के मुताबिक घर की दीवार छोटी है उसी को फांदकर आरोपी घर में घुसा होगा। पुलिस ने आरोपी बृजगोपाल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। खजुराहो एसडीओपी मनमोहन बघेल ने बताया कि फरियादी ने थाने में उपस्थित होकर 376 के संबंध में शिकायत की थी। जिस पर तत्काल मामला दर्ज कर पहाड़ी क्षेत्र से आरोपी को राउंडअप किया गया। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया जहां से जेल भेज दिया गया है।
