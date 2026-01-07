दीवार फांदकर घर में घुसा पूर्व सरपंच का बेटा, मुंह पकड़कर की जबरदस्ती

पीड़ित महिला अपने पति के साथ पुलिस थाने पहुंची थी और शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में महिला ने बताया कि पति खेत पर काम करने के लिए गया था और वो घर पर अकेली थी। इसी बात का फायदा उठाकर सूरजपुरा गांव के पूर्व सरपंच का बेटा बृजगोपाल रात में करीब 10.30 बजे जबरदस्ती घर में घुस आया। जब वो घर का दरवाजा बंद कर कमरे में पहुंची तो बृजगोपाल पहले से ही कमरे में मौजूद था। वो कुछ कर पाती इससे पहले ही बृजगोपाल ने उसे पकड़ लिया और सीने पर चढ़कर मुंह पर कपड़ा बांध दिया और उसके साथ जबरदस्ती की। उसने आरोपी को रोकने की पूरी कोशिश की, मिन्नतें की लेकिन वो नहीं माना और दुष्कर्म करता रहा।