मुड़वारा में फार्महाउस पर बनाई जा रही 240 बोरी नकली खाद पकड़ाई, चार पर एफआईआर

नौगांव थाना इलाके के ग्राम मुड़वारा में फॉर्म हाउस पर नकली खाद बनाने और पैकिंग करने के काले कारोबार पर संयुक्त अभियान के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस और कृषि विभाग की टीम ने मौके से हैवी ट्रक (क्रमांक यूपी-58 एटी-0995), नकली खाद की 240 भरी बोरियां, भारत डीएपी इफको की प्रिंटेड 300 खाली बोरियां तथा बोरी पैकिंग की मशीन जब्त की है। बरामद ट्रक व सामग्री की अनुमानित कीमत लगभग 13 लाख 24 हजार रुपए आंकी गई है।उपसंचालक कृषि डॉ. रवीश सिंह ने बताया कि ग्राम मुड़वारा, विकासखंड नौगांव में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। मौके पर उपस्थित उर्वरक निरीक्षक सूरजभान पटेल ने भी जांच में हिस्सा लिया और सामग्री की सत्यता तथा पैकिंग के तरीके की तफ्तीश की।