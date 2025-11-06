मुड़वारा में फार्महाउस पर बनाई जा रही 240 बोरी नकली खाद पकड़ाई, चार पर एफआईआर

नकली खाद
नौगांव थाना इलाके के ग्राम मुड़वारा में फॉर्म हाउस पर नकली खाद बनाने और पैकिंग करने के काले कारोबार पर संयुक्त अभियान के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस और कृषि विभाग की टीम ने मौके से हैवी ट्रक (क्रमांक यूपी-58 एटी-0995), नकली खाद की 240 भरी बोरियां, भारत डीएपी इफको की प्रिंटेड 300 खाली बोरियां तथा बोरी पैकिंग की मशीन जब्त की है। बरामद ट्रक व सामग्री की अनुमानित कीमत लगभग 13 लाख 24 हजार रुपए आंकी गई है।उपसंचालक कृषि डॉ. रवीश सिंह ने बताया कि ग्राम मुड़वारा, विकासखंड नौगांव में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। मौके पर उपस्थित उर्वरक निरीक्षक सूरजभान पटेल ने भी जांच में हिस्सा लिया और सामग्री की सत्यता तथा पैकिंग के तरीके की तफ्तीश की।
1. अजय कुमार — ग्राम पतारीरार, जिला कानपुर नगर (उत्तर प्रदेश)
2. उपदेश कुशवाहा — ग्राम मुड़वारा, थाना नौगांव
3. शैलेन्द्र पाराशर — ग्राम बरा, नौगांव
4. वीरेंद्र द्विवेदी — ग्राम खेरा कसार, जुझारनगर
आरोपियों के खिलाफ थाना नौगांव में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 व 7 के तहत प्रकरण दर्ज कर विधिवत कार्यवाही प्रारंभ की गई है। साथ ही कृषि विभाग के प्रावधानों के अंतर्गत भी संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई जारी है। आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की कार्यवाही की जा रही है और विस्तृत विवेचना चल रही है।इस कार्यवाही में नायब तहसीलदार प्रदीप सिंह लोधी, उर्वरक निरीक्षक सूरजभान पटेल, उपनिरीक्षक कुलदीप सिंह और नौगांव थाना एवं चौकी की पुलिस टीम ने सक्रिय भूमिका निभाई। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि नकली उर्वरक खाद के स्रोत व सप्लाई चैन की गंभीरता से जांच की जाए और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि किसानों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध हो सके।
