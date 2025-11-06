Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

मुड़वारा में फार्महाउस पर बनाई जा रही 240 बोरी नकली खाद पकड़ाई, चार पर एफआईआर

भारत डीएपी इफको की प्रिंटेड 300 खाली बोरियां तथा बोरी पैकिंग की मशीन जब्त की है। बरामद ट्रक व सामग्री की अनुमानित कीमत लगभग 13 लाख 24 हजार रुपए आंकी गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

छतरपुर

image

Dharmendra Singh

Nov 06, 2025

fake dap

नकली खाद

नौगांव थाना इलाके के ग्राम मुड़वारा में फॉर्म हाउस पर नकली खाद बनाने और पैकिंग करने के काले कारोबार पर संयुक्त अभियान के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस और कृषि विभाग की टीम ने मौके से हैवी ट्रक (क्रमांक यूपी-58 एटी-0995), नकली खाद की 240 भरी बोरियां, भारत डीएपी इफको की प्रिंटेड 300 खाली बोरियां तथा बोरी पैकिंग की मशीन जब्त की है। बरामद ट्रक व सामग्री की अनुमानित कीमत लगभग 13 लाख 24 हजार रुपए आंकी गई है।उपसंचालक कृषि डॉ. रवीश सिंह ने बताया कि ग्राम मुड़वारा, विकासखंड नौगांव में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। मौके पर उपस्थित उर्वरक निरीक्षक सूरजभान पटेल ने भी जांच में हिस्सा लिया और सामग्री की सत्यता तथा पैकिंग के तरीके की तफ्तीश की।

ये पकड़े गए

1. अजय कुमार — ग्राम पतारीरार, जिला कानपुर नगर (उत्तर प्रदेश)

2. उपदेश कुशवाहा — ग्राम मुड़वारा, थाना नौगांव

3. शैलेन्द्र पाराशर — ग्राम बरा, नौगांव

4. वीरेंद्र द्विवेदी — ग्राम खेरा कसार, जुझारनगर

प्रकरण दर्ज

आरोपियों के खिलाफ थाना नौगांव में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 व 7 के तहत प्रकरण दर्ज कर विधिवत कार्यवाही प्रारंभ की गई है। साथ ही कृषि विभाग के प्रावधानों के अंतर्गत भी संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई जारी है। आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की कार्यवाही की जा रही है और विस्तृत विवेचना चल रही है।इस कार्यवाही में नायब तहसीलदार प्रदीप सिंह लोधी, उर्वरक निरीक्षक सूरजभान पटेल, उपनिरीक्षक कुलदीप सिंह और नौगांव थाना एवं चौकी की पुलिस टीम ने सक्रिय भूमिका निभाई। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि नकली उर्वरक खाद के स्रोत व सप्लाई चैन की गंभीरता से जांच की जाए और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि किसानों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध हो सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Nov 2025 10:35 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / मुड़वारा में फार्महाउस पर बनाई जा रही 240 बोरी नकली खाद पकड़ाई, चार पर एफआईआर

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सात साल बाद भी नहीं मिला उड़द का भुगतान, इसलिए भावांतर पर भरोसा नहीं जता रहे किसान, जो आ रहे वे गिरदावरी में उलझे

mandi
छतरपुर

सर्दियों में बच्चों व बुजुर्गों को निमोनिया का खतरा ज्यादा, मेडिसिन विशेषज्ञ बोले- इलाज में देरी हो जाती है खतरनाक

dr shrad mishra
छतरपुर

पन्ना रोड वेयरहाउस अब शहर से बाहर नहीं जाएगा, 120 करोड़ की सरकारी जमीन पर कमर्शियल डेवलपमेंट की योजना को शासन ने नहीं दी मंजूरी

warehouse
छतरपुर

पिता की नौकरी गई…परिवार ने की मजदूरी, अब ताबड़तोड़ विकेट लेकर रच दिया इतिहास

फोटो सोर्स: पत्रिका
छतरपुर

7 नवंबर से खजुराहो से वाराणसी के बीच चलेगी नई वंदे भारत एक्सप्रेस, देखें टाइम टेबिल

vande bharat train
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.