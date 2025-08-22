620 घरों ने अपनाई सोलर ऊर्जा, रोजाना 11 हजार यूनिट से अधिक उत्पादन

दीपक पाठक ने फरवरी में 3 किलोवाट का पैनल लगवाया। पहले गर्मियों में 5 हजार रुपए तक बिल आता था, अब एसी चलाने पर भी महज 500-600 रुपए देना पड़ता है। कृष्ण कुमार के यहां तो खपत से ज्यादा बिजली उत्पादन हो रहा है, अतिरिक्त यूनिट कंपनी खरीद रही है। कंपनी उपभोक्ताओं से बची हुई बिजली 2.72 रुपए प्रति यूनिट की दर से खरीद रही है। साल में एक बार इसका हिसाब होता है। हालांकि, 3 किलोवाट पर 480 रुपए का फिक्स चार्ज भी लिया जाता है। यह योजना ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का बड़ा उदाहरण है। तकनीकी बाधाएं हटने और प्रक्रिया आसान होने से अब हर आम उपभोक्ता अपनी छत को मिनी पावर प्लांट बना सकता है।