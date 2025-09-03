छतरपुर जिले में 9 लाख लोगों को मिला स्वास्थ्य बीमा का डिजिटल कवच

योजना का सबसे बड़ा आकर्षण वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष वार्षिक कवरेज है। 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को 10 लाख रुपए तक का पारिवारिक कवरेज मिलेगा। वहीं 70 वर्ष से कम आयु के लोगों को 5 लाख रुपए की अतिरिक्त टॉप-अप उपलब्ध होगा, जिसे वे अपने परिवार के अन्य पात्र सदस्यों के साथ साझा कर सकते हैं। दिलचस्प पहलू यह है कि जिन बुजुर्गों को पहले से केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना, पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना, आयुष्मान सेंट्रल ओल्ड पुलिस फोर्स या अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन्हें केवल एक विकल्प चुनने की अनुमति होगी। एक बार योजना चुन लेने के बाद उसमें बदलाव नहीं किया जा सकेगा।