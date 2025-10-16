छतरपुर शहर के पास झनझनदेवी के जंगल में बनेगा 50 हेक्टेयर में नेचर पार्क, बर्ड सेंचुरी भी बनेगी

शहर के पास झनझन देवी मंदिर के पास लगभग 50 हेक्टेयर क्षेत्र में नगर वन (नेचर पार्क) का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इसे जिले का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक नेचर पार्क बनाया जाएगा। राज्य सरकार के मंत्री दिलीप अहिरवार ने पार्क के लिए 1.75 करोड़ रुपए की प्रारंभिक स्वीकृति दी है। उन्होंने बताया कि शेष राशि चरणबद्ध रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। यह पार्क शहर के नजदीक होने के कारण स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों दोनों को सहज रूप से लाभ पहुंचाएगा।