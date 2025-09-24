तेलंगाना की बेटी को छतरपुर में मिली नई जिंदगी, निर्वाना फाउण्डेशन के प्रयासों से चार माह बाद परिवार से हुआ मिलन

धीरे-धीरे महिला ने तेलगु भाषा में कुछ शब्द बोलने शुरू किए। तकनीकी मदद लेकर उसकी बातों को समझा गया तो पता चला कि उसका नाम शालिनी उर्फ सनीता है, और वह तेलंगाना राज्य के वारंगल जिले की रहने वाली है। उसने अपने भाई का मोबाइल नंबर भी बताया। जब फाउण्डेशन ने उस नंबर पर कॉल किया तो परिवार वालों को जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। दरअसल, 10 मई 2025 को शालिनी अपनी मां के साथ चर्च गई थी, जहां भीड़भाड़ में वह बिछड़ गई और घर नहीं लौट पाई। परिवार ने वारंगल जिले के धर्मशाला थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी।