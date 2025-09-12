Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

छतरपुर

सरकार से नहीं मिली मदद, एंबेसी को सूचना देकर छतरपुर के परिवारों ने कार से तय किया 140 किलोमीटर सफर, भारत की सीमा में किया प्रवेश

व्यापारी निर्देश अग्रवाल ने एक वीडियो जारी कर बताया कि जब सरकार से किसी तरह की मदद नहीं मिली, तो उन्होंने नेपाल स्थित भारतीय दूतावास (एंबेसी) को सूचना दी और फिर भारत के रजिस्ट्रेशन वाली चार गाड़ियों के साथ काठमांडू छोड़ दिया।

छतरपुर

Dharmendra Singh

Sep 12, 2025

carked
एक साथ चार कारें भारत के लिए निकली

नेपाल में जारी हिंसा के बीच फंसे छतरपुर जिले के चार परिवार अब अपने निजी वाहनों से भारत लौट रहे हैं। काठमांडू में कई दिनों तक तनाव और भय के माहौल में रहने के बाद इन परिवारों ने गुरुवार सुबह खुद ही वापसी का फैसला किया। व्यापारी निर्देश अग्रवाल ने एक वीडियो जारी कर बताया कि जब सरकार से किसी तरह की मदद नहीं मिली, तो उन्होंने नेपाल स्थित भारतीय दूतावास (एंबेसी) को सूचना दी और फिर भारत के रजिस्ट्रेशन वाली चार गाड़ियों के साथ काठमांडू छोड़ दिया। अग्रवाल ने बताया कि वे रक्सौल बॉर्डर से लगभग 80 किलोमीटर पहले पहुंच चुके हैं और उम्मीद है कि जल्द ही भारत की सीमा में प्रवेश कर सकेंगे। फिर शाम 4 बजे एक और वीडियो जारी कर भारत की सीमा में प्रवेश होने की जानकारी दी।

मुख्यमंत्री और विधायक ने दिलाया था भरोसा, लेकिन मदद नहीं पहुंची

नेपाल हिंसा में छतरपुर के चार परिवारों के फंसने की जानकारी सामने आने पर स्थानीय विधायक ललिता यादव ने उनसे सीधे बात की थी और हर संभव मदद का भरोसा दिया था। उन्होंने कहा था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की जा चुकी है और केंद्र सरकार को भी स्थिति की जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर परिवारों की मदद का आश्वासन दिया था। लेकिन गुरुवार को जारी वीडियो में निर्देश अग्रवाल ने कहा कि जमीनी स्तर पर कोई मदद नहीं मिल रही थी, इसलिए उन्होंने खुद ही एंबेसी को सूचना देकर सुरक्षित वापसी की शुरुआत की।

हिंसा के बीच होटल में फंसे रहे परिवार

छतरपुर के व्यापारी पप्पू मातेले, ट्रांसपोर्ट कारोबारी निर्देश अग्रवाल, गुड्डू अग्रवाल और एक कुशवाहा परिवार नेपाल घूमने गए थे। लेकिन अचानक भड़की हिंसा और आगजनी के बीच वे काठमांडू के एक होटल में फंस गए। होटल से ही निर्देश अग्रवाल ने वीडियो बनाकर छतरपुर और प्रदेश सरकार को भेजा था। उन वीडियोज़ में सड़क पर हिंसा, आगजनी और उपद्रव की तस्वीरें साफ दिखाई दे रही थीं। परिवार के सदस्यों ने लगातार मदद की गुहार लगाई, क्योंकि छोटे बच्चों और महिलाओं के साथ रहना बेहद खतरनाक हो गया था।

विधायक ने की थी वीडियो कॉल पर बातचीत

छतरपुर विधायक ललिता यादव ने फंसे हुए परिवारों से वीडियो कॉल पर बात की और आश्वस्त किया कि उनकी सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जैसे पहले भी विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाया गया है, वैसे ही नेपाल में फंसे परिवार भी सकुशल लौटेंगे। उन्होंने सभी को धैर्य रखने और भरोसा बनाए रखने की अपील की। लेकिन गुरुवार के वीडियो के मुताबिक छतरपुर के इन परिवारों को मदद नहीं मिल पाई है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Sept 2025 10:23 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / सरकार से नहीं मिली मदद, एंबेसी को सूचना देकर छतरपुर के परिवारों ने कार से तय किया 140 किलोमीटर सफर, भारत की सीमा में किया प्रवेश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.