सरकार से नहीं मिली मदद, एंबेसी को सूचना देकर छतरपुर के परिवारों ने कार से तय किया 140 किलोमीटर सफर, भारत की सीमा में किया प्रवेश

नेपाल में जारी हिंसा के बीच फंसे छतरपुर जिले के चार परिवार अब अपने निजी वाहनों से भारत लौट रहे हैं। काठमांडू में कई दिनों तक तनाव और भय के माहौल में रहने के बाद इन परिवारों ने गुरुवार सुबह खुद ही वापसी का फैसला किया। व्यापारी निर्देश अग्रवाल ने एक वीडियो जारी कर बताया कि जब सरकार से किसी तरह की मदद नहीं मिली, तो उन्होंने नेपाल स्थित भारतीय दूतावास (एंबेसी) को सूचना दी और फिर भारत के रजिस्ट्रेशन वाली चार गाड़ियों के साथ काठमांडू छोड़ दिया। अग्रवाल ने बताया कि वे रक्सौल बॉर्डर से लगभग 80 किलोमीटर पहले पहुंच चुके हैं और उम्मीद है कि जल्द ही भारत की सीमा में प्रवेश कर सकेंगे। फिर शाम 4 बजे एक और वीडियो जारी कर भारत की सीमा में प्रवेश होने की जानकारी दी।