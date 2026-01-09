MP में सरकारी योजना में भ्रष्टाचार! अफसरों ने दबाए लाखों, ऐसे खुला राज

MP News:छतरपुर के बड़ामलहरा में आजीविका मिशन में भ्रष्टाचार का खेल सामने आया है। नारी शक्ति संकुल स्तरीय मंडल बड़ामलहरा के 1 जनवरी 2024 से 24 जून 2025 तक के बैंक स्टेटमेंट की पड़ताल में साफ हो गया कि मिशन के जिम्मेदार अधिकारियों विखं प्रबंधक प्रेमचंद्र यादव और जिला प्रबंधक श्याम बिहारी गौतम ने सरकारी योजना को अपनी निजी एटीएम मशीन बना लिया।सीआरपी मानदेय, गणवेश वितरण, वितरण, स्वसहायता समूहों और उत्पादन इकाइयों के नाम पर लाखों रुपए का घालमेल किया गया। सबसे पहले सीआरपी यानी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के मानदेय में गंभीर अनियमितता सामने आई है।