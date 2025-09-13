एमसीबीयू में बीए एलएलबी कोर्स की मिली मंजूरी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने दी 120 सीटों की स्वीकृति

विधि विभाग के लिए गौरया स्थित नवीन धसान परिसर में विशेष कक्ष, पुस्तकालय और मूट कोर्ट की स्थापना की गई है। प्रोफेसर इंचार्ज डॉ. ओपी अरजरिया ने विश्वविद्यालय परिवार को बधाई दी और कुलगुरु प्रो. शुभा तिवारी सहित उन सभी का आभार व्यक्त किया जिन्होंने इस महत्वपूर्ण प्रयास में सहयोग किया। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि विश्वविद्यालय की शैक्षणिक प्रगति का एक मील का पत्थर साबित होगी। डॉ. अरजरिया ने यह भी बताया कि छात्रों को शीघ्र ही ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने का विकल्प मिलेगा, ताकि इसी सत्र में प्रवेश प्रक्रिया आरंभ की जा सके। इससे पहले विश्वविद्यालय में स्नातक, स्नातकोत्तर, प्रतियोगी परीक्षाओं और शोध विद्यार्थियों के लिए अनेक सुविधाएं उपलब्ध थीं। अब बीए एलएलबी कोर्स जुड़ने से एमसीबीयू के विद्यार्थियों को विधिक क्षेत्र में भी नई पहचान और अवसर प्राप्त होंगे।